¿Quieres descargar el asistente virtual Amazon Alexa en tu celular Android hoy mismo? Aunque ya existe un app de Alexa en Google Play que te permite principalmente configurar tu Echo y en un futuro el app de Alexa de Huawei para el Mate 9, hoy mismo puedes descargar el asistente virtual de Amazon en tu celular, si ejecuta Android 4.4 o una versión más reciente.

Ubi es el app que te permite traer la inteligencia artificial de Alexa a tu celular Android para que conteste tus preguntas, te ayude a realizar compras directamente en Amazon o para que te ayude a controlar diferentes dispositivos del hogar.

El app no ha sido desarrollado por Amazon y está destinado principalmente para desarrolladores, aunque esto no significa que sólo lo pueden usar los desarrolladores. Además, la descripción del app aclara que está desarrollado para que se use principalmente en EE.UU. y aún no tiene soporte de Android 7.0 Nougat. Sin embargo, a mí me ha funcionado sin problemas en celulares con este sistema operativo.

Al igual que el anuncio de Huawei en CES 2017 con su app de Alexa para el Mate 9, es necesario descargar el app general de Alexa para poder configurar tus dispositivos del hogar inteligente y otros parámetros del asistente virtual.

Una vez tienes configurado esto, Ubi te solicita ingresar con tu cuenta de Amazon para poder acceder la configuración que colocaste en el app de Alexa.

Ubi funciona gracias a que tiene acceso al Alexa Voice Service (AVS) de Amazon, la inteligencia del asistente virtual de la empresa.

Aunque Ubi funciona de manera similar al Echo, es necesario activar la detección de comandos de voz de Alexa al presionar el botón en el app. Sin embargo, el app trae su propio widget que da acceso rápido a esta función desde la pantalla de Inicio.

Asimismo, Ubi no permite reproducir música, no te da acceso a las promociones exclusivas de Alexa y no puedes programar alarmas o cuenta regresiva. Según conocimos en CES, estas son algunas de las limitaciones de Alexa en el Huawei Mate 9, así que esto no sería una limitación directa de este app sino de la plataforma.

Inclusive, cuando usas Ubi, este aparece en el app general de Alexa como un dispositivo que integra el asistente virtual.

Por otra parte, aunque es un asistente virtual, Ubi sólo te permite comunicarte con Alexa a través de voz, no puedes hacerle preguntas o recibir respuestas a través de texto en el app.

Había buscado por meses un app que me permitiera controlar diferentes dispositivos de mi hogar (luces, termostato, etc.) usando mi celular a través de Alexa y este app hasta el momento ha sido la mejor solución mientras esperamos que este asistente virtual llegue oficialmente a más celulares.

He podido controlar luces y otros dispositivos inteligentes del hogar sin problemas, además de que mis preguntas se han respondido de igual manera como lo hace Echo. También he podido comprar diferentes artículos en Amazon a través de Ubi usando mi voz.

Puedes descargar Ubi directamente desde la Google Play Store, pero vale recordar que Alexa está disponible sólo en inglés y que CNET en Español no se hace responsable del uso de este app.