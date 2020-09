Cómo medir el sueño en el Apple Watch

César Salza / CNET en Español

iOS 14 y watchOS 7 traen una actualización que permite que los usuarios de Apple Watch pueden monitorizar su sueño, aunque la función está orientada, sobre todo, a permitir que tengas un proceso más sencillo para irte a la cama y que uses menos el celular en esas últimas horas antes de dormir.

Para iniciar la configuración, debes ir al app Salud en tu iPhone y dirigirte al apartado de "Configurar dormir". Allí, podrás comenzar a explicarle a Apple algunos de tus hábitos al momento de dormir. La idea es que configures tu mejor horario de sueño, momentos para relajarte y que aprendas a activar el nuevo "Modo sueño", que ahora está disponible como acceso directo en el centro de control del iPhone y el reloj.

Reproduciendo: Mira esto: Trucos de iOS 14: Activa estas novedades paso a paso

Todo esto deberás hacerlo en una serie de pantallas consecutivas que te dejo en esta galería a continuación, para que no pierdas el paso a paso. No podrás perderte, porque Apple no te dará opción a nada más hasta que acabes el proceso o lo canceles y debas empezar de nuevo.

¿Cómo funciona la monitorización del sueño?

Una vez que culminas esos pasos, tendrás habilitado el "Modo sueño". En este modo Apple desactiva todas las notificaciones y distracciones de tu celular y en el Apple Watch la pantalla se apaga por completo. Si deseas ver la hora deberás presionar la corona digital una vez y si deseas desbloquear el reloj tendrás que girar la corona, como si estuvieras desbloqueando el reloj después de habilitar el modo acuático.

Apple intenta prevenir así toques accidentales mientras duermes y cualquier interrupción.