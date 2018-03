Cómo limpiar el historial de tu cuenta de Twitter

Getty Images

Twitter se ha vuelto imprescindible para compartir mensajes, fotos y videos al instante. Pero su velocidad también significa que a veces publicamos cosas de las cuales luego nos arrepentimos.

Sí, es posible borrar un mensaje vergonzoso de inmediato, pero tal vez aquel tuit no te dio vergüenza en el momento que lo publicaste. Sin embargo, ahora podrías tener alguna razón para eliminarlo. Quizás estés buscando empleo (no te vaya a pasar lo que a la periodista que fue despedida del New York Times por tuits viejos), o porque esos tuits ya no reflejan tus opiniones actuales.

Sea cual fuere la razón, estás a tiempo de comenzar a eliminar de forma sistemática aquellos tuits que podrían ser problemáticos para ti en el futuro.

Cómo hacer una búsqueda avanzada en Twitter

Para encontrar aquel tuit que pensabas había quedado en el olvido deberás usar la herramienta de búsquedas avanzadas de Twitter.

Twitter

Para buscar ciertas frases, cuentas de usuarios y fechas, entre otras cosas, pon tu nombre de usuario en la caja " Desde estas cuentas " y las palabras clave que buscas en las superiores. Hazle clic a " Busca ".

" y las palabras clave que buscas en las superiores. Hazle clic a " ". Cuando encuentres los tuits que deseas borrar, abre el menú en la parte superior derecha del tuit y escoge "Eliminar Tweet".

Desafortunadamente, si tienes muchos tuits que quieres borrar Twitter no ofrece una manera fácil y rápida de hacerlo. Tendrías que eliminar cada uno manualmente. Sin embargo, puedes borrar en masa mediante servicios de terceros como Tweetdeleter.com. Si quieres hacer desaparecer todos tus tuits, puedes usar Tweeticide.

Si prefieres leer todos tus tuits para después seleccionar los que dejas y los que echas, puedes recibir el archivo con tu historial. Aquí te explicamos cómo descargar todos tus tuits para revisarlos.