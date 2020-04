Cómo funciona y qué ofrece Quibi

Quibi

Quibi llegó a Estados Unidos con contenido breve donde podrás disfrutar películas, series y documentales sobre música, comida, autos, naturaleza, y celebridades; y programas "esenciales" que ofrecen un rápido resumen de las noticias más importantes del día.

A diferencia de otras plataformas de entretenimiento por streaming —como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus—, todos el contenido de Quibi son episodios de menos de 10 minutos y están diseñados especialmente para verse en dispositivos móviles. De hecho, el app cuenta con la tecnología Turnstyle, la cual permite que los videos se vean perfectamente tanto en formato horizontal como vertical, según sea la preferencia del usuario.

Asimismo, Quibi permite la descarga de contenido para que los usuarios puedan ver sus series en cualquier lugar y en cualquier momento.

Si quieres darle una oportunidad a Quibi y explorar su contenido, sigue los siguientes pasos:

Descarga el app de Quibi desde la App Store o Google Play Store. Haz clic en la opción "Start 90-Day Free Trial" para acceder a tu prueba gratuita de 90 días. Esta prueba incluye comerciales. Ingresa tu correo electrónico, y confirma tu cuenta en tu correo electrónico. Elige una contraseña.

Selecciona tu año de nacimiento y género. Selecciona el tipo de membresía al que quieras suscribirte para cuando se termine tu periodo de prueba: US$5 mensuales con comerciales u US$8 mensuales sin comerciales. Ingresa un modo de pago y listo.

El app se navega de forma similar a redes sociales como TikTok o Instagram, ya que puedes navegar el catálogo de contenido al hacer swipe para arriba. Sin embargo, te recomendamos ir a la sección de Browse para poder ver los nuevos lanzamientos, los programas con noticias del día, lo más visto, o para continuar con el show que estabas viendo o explorar otras opciones de contenido.

Por último, si quieres revisar tu cuenta y personalizar la configuración, deberás dar clic en el ícono de tu perfil colocado en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahí también podrás disminuir el consumo de tus datos móviles al disminuir la calidad de los videos.

Al 6 de abril de 2020, día del estreno de la plataforma, Quibi ofrece una gran variedad de contenido con películas como Most Dangerous Game, protagonizada por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre); la serie Survive, protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones), y el drama When the Streetlights Go On, protagonizado por Queen Latifah, por mencionar solo algunos títulos.

Quibi también cuenta con contenido noticioso y con una extensa lista de contenido repleto de celebridades como es la serie Thanks A Million de Jennifer Lopez, Chrissy's Court, protagonizada por la modelo Chrissy Teigen; y la serie documental &Music en la que Ariana Grande, J Balvin y Ozzy Osbourne tienen sus episodios dedicados.

El app de Quibi se puede descargar desde la App Store o Google Play Store, y el servicio tiene un costo mensual de US$5 con comerciales, o US$8 para acceder a la versión sin comerciales. Sin embargo, ofrece 90 días de prueba sin costo alguno para los usuarios que se registren antes del 20 de abril.