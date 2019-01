Cómo funciona la carga rápida en el iPhone

Angela Lang/CNET

Carga rápida para el iPhone. Este puede ser un tema sobre el que siempre te hayas preguntado porque, a final de cuentas, los dispositivos de Apple no son los mejores conocidos por el rendimiento de su batería o la velocidad de su carga. Aquí en CNET en Español hemos probado tres diferentes métodos de carga y te vamos a decir cuáles fueron nuestros resultados.

Cuando hablamos de carga rápida en general, las compañías suelen referirse a tiempos más reducidos de los tradicionales para reestablecer la energía de tu dispositivo. Para cada dispositivo o fabricante esto es diferente.

Lee además aquí qué iPhone tiene la mejor batería.

Carga rápida en el iPhone: Modelos y adaptadores

Los iPhone que respaldan la carga rápida actualmente son:



Lamentablemente, los teléfonos que aún se venden como los iPhone 7 y 7 Plus no aceptan carga rápida.

Según el sitio Web de Apple, tu teléfono puede obtener una carga de hasta el 50 por ciento de la batería en 30 minutos, aunque para ello deberás utilizar un adaptador diferente. La empresa dice que obtuvo ese porcentaje de carga realizando pruebas con los adaptadores USB tipo C de 29W, 30W, 61W y 87W –ninguno de los cuales se incluye con ningún iPhone. Como puedes ver, no importa cuál compres, el iPhone tardará lo mismo en cargarse con cualquiera de ellos.

Cómo probamos la carga rápida del iPhone

Nosotros haremos lo siguiente: probaremos el cargador que viene con el iPhone regularmente que tiene una potencia de carga de 5W y que funciona con el cable Lightning de tu celular, y lo compararemos con los dos más comunes adaptadores recomendamos para utilizar con un iPhone, y que también sirven para los iPad y iPad Pro.

Primero probaremos el adaptador de 12W, que es el que viene con el iPad regularmente, así que si tienes uno, no debes gastar más, y también lo haremos con el de 30W, que hasta ahora era el más barato USB tipo C ofrecido por la empresa, aunque en diciembre de 2018 Apple lanzó uno nuevo de 29W que es más económico –ambos deben tardar el mismo tiempo de carga, como explica Apple en su sitio.

Las pruebas se hicieron de la siguiente forma: probamos cada cargador con los iPhone XS, XS Max y XR tres veces, para poder obtener un promedio. En cada caso, conectamos el iPhone cuando el dispositivo no tenía batería y revisamos el porcentaje de carga cada 5 minutos, hasta que se completó el 100 por ciento. Esto nos dará una idea promedio de lo que tarda en cada caso la carga del equipo.

Tiempo de carga de los iPhone XR, XS y XS Max

Batería Duración máxima de la batería Adaptador de 5W Adaptador de 12W Adaptador 30W + USB tipo C iPhone XR 2,942mAh 18:51 3:15 1:50 1:10 iPhone XS 2,659mAh 13:30 3:13 00:66 00:40 iPhone XS Max 3,179mAh 17:32 3:40 1:30 00:60

Angela Lang/CNET

Adaptador de carga de 5W

Este es el cargador que comúnmente viene en la caja de cualquier iPhone y utiliza el cable Lightning tradicional. Si has utilizado tu iPhone con este cargador, sabrás que tarda muchísimo en llegar al 100 por ciento, como puedes ver en la tabla, más de 3 horas. Eso sí, como ya viene con tu teléfono, no tienes que pagar nada adicional.

Angela Lang/CNET

Adaptador de carga de 12W

Este es el adaptador que me recomendaron en la Genius Bar de la Apple Store de San Francisco, California. La persona que me atendió me dijo: "Es barato y además utiliza tu mismo cable", y es cierto. El adaptador de 12W te permitirá cargar más rápido tu iPhone por US$19.

Prácticamente si compras este adaptador, que viene en algunos modelos de iPad consigues reducir la mitad del tiempo de carga de cualquiera de los iPhone.

Angela Lang/CNET

Adaptador de carga rápida de 30W

Apple dice en su sitio Web que sus cargadores USB tipo C son los que pueden darte propiamente carga rápida en el iPhone. Cualquiera de ellos -- 29W, 30W, 61W y 87W -- te dará carga rápida de la misma forma, según las pruebas de la propia empresa.

El cargador de 30W que probamos tiene un precio de US$49, mientras que el cable USB tipo C a Lightning adicional que debes comprar cuesta desde US$19, por lo cual terminas gastando hasta US$68 adicionales a lo que costó tu teléfono.

Los resultados con este adaptador ciertamente son mucho mejores: 1 hora y 10 minutos para la batería entera del iPhone XR, 52 minutos para la del iPhone XS y 60 minutos para el iPhone XS Max.

Otras recomendaciones de carga rápida

Antes de salir corriendo a comprar un nuevo cargador, ten en cuenta que las últimas computadoras de Apple incluyen adaptadores de corriente como los que te hemos mencionado. Por ejemplo, la última MacBook Air ya incluye un adaptador de 30W, por tanto, si tienes una, sólo necesitarás el cable USB tipo C a Lightning.

Apple adicionalmente asegura en su sitio Web que los adaptadores de carga rápida de terceros pueden funcionar con tu iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max, aunque para ello deberán tener la tecnología USB-PD, también conocida como USB Power Delivery.

Teléfonos como los Pixel 3 y 3 XL incorporan este adaptador en la caja, aunque desde luego si vas a pedirlo prestado o comprar el que vende Google, tendrás de cualquier manera que comprar por separado el cable USB tipo C - Lightning de Apple.