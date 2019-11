¿Cómo funciona Google Stadia? Te explicamos los detalles

Google

Google Stadia es el servicio de videojuegos por streaming del gigante de Silicon Valley y, a partir del 19 de noviembre, los usuarios que compraron la edición especial Founder's o la edición Premiere podrán empezar a jugar su catálogo compuesto por 12 títulos.

Google Stadia estará disponible en 14 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y España, y aunque fue creado para ser jugado en múltiples pantallas, como la de un Pixel, una tableta con Chrome OS o una computadora mediante Chrome, la realidad es que el servicio está pensado para ser jugado en grande, en un televisor de preferencia 4K, es por ello que dentro del paquete Premiere —así como en el Founder's— se incluye un Chromecaste Ultra.

Aquí te contamos cómo registrarte y los detalles iniciales de Stadia.

Cómo registrarse a Google Stadia

Primero que nada deberás tener en mente que si no compraste el Stadia Founder's Edition o el Stadia Premiere Edition no podrás jugar Stadia sino hasta el año entrante —aún sin fecha definida—, ya que la versión gratuita de su servicio Stadia Base todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento y la suscripción Stadia Pro solo está disponible mediante el Stadia Premiere Edition.

Ahora, una vez que tengas alguna de las versiones especiales, los primeros pasos a seguir son los siguientes:

Antes que nada deberás descarga el app Google Home para configurar el Chromecast Ultra iOS y Android. Para la configuración vas a necesitar un televisor con HDMI, una tableta o celular, una cuenta de Google y una conexión Wi-Fi. Una vez que esté todo conectado, deberás abrir el app Google Home y sincronizar tu celular con el televisor. Por último, conecta el Chromecast (mediante el app) a la red Wi-Fi. Una vez conectado el Chromecast Ultra a tu televisor, descarga el app de Stadia en Android o iOS. Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español Ingresa el código del Founder's Edition o de Premiere Edition. (En nuestro caso contamos con la versión Founder, lo que nos da acceso a tres meses de Stadia Pro gratis, un Buddy Pass para enviar a un amigo una prueba gratuita de tres meses de Stadia Pro, un Stadia Name y una insignia especial de Founder). Luego debes registrarte a Stadia Pro y lo primero que te pedirá es que aceptes los Términos y Condiciones. Después debes elegir el avatar que aparecerá junto con tu Stadia Name. (No te preocupes, puedes cambiar de avatar cuantas veces quieras en el futuro). Elige tu Stadia Name (este paso es solo para los usuarios Founder). Realiza la configuración de privacidad —para definir quién puede enviarte una solicitud de amistad o ver tu información de perfil. Ahora ingresa un método de pago para cuando finalicen los tres meses de prueba de Stadia Pro, servicio que tiene un costo mensual de US$9.99. Lo siguiente es vincular el control Stadia con tu app Stadia. Para ello deberás dar clic al ícono del control remoto en la esquina superior derecha y sigue los pasos que el app te marca para conectar tu control Stadia a tu red Wi-Fi. En un inicio deberás usar un cable USB para vincular el control Stadia a un teléfono o a una tableta compatible, ya que al momento del lanzamiento la configuración inalámbrica solo está disponible para el Chromecast.

Una vez hecho lo anterior podrás empezar alguno de los 12 juegos que estarán disponibles al momento del lanzamiento y aunque puede sonar poco —sobre todo si lo comparamos con el amplio catálogo de Apple Arcade—, la realidad es que esto solo es el inicio y los videojuegos incluidos al momento de lanzamiento incluyen éxitos como Assassin's Creed Odyssey y Destiny 2: The Collection, así como el lanzamiento exclusivo de Gylt. Además, según Google, para antes de que termine el 2019 se añadirán 14 títulos más a su catálogo.