Agrandar Imagen César Salza/CNET

Facebook acaba de lanzar finalmente su nueva herramienta Facebook Stories. Un apartado que encontrarás en la aplicación para iOS y Android en la parte superior, al igual que en Instagram. De hecho lleva en español el mismo nombre, "Tu Historia" y tiene el mismo propósito que el de la red social fotográfica: dejarte compartir imágenes y videos cortos efímeros que se borran a las 24 horas.

La idea desde luego no es nueva. Si te parecía que Instagram Stories era una copia de Snapchat, probar Facebook Stories te hará sentir que es calcado. Su funcionamiento en general es el mismo, aunque hay algunas novedades en cuanto a su uso.

Usar Facebook Stories

En el app móvil de Facebook solo tendrás que pasar la pantalla de izquierda a derecha con tu dedo para encontrar que se activa la cámara y que de repente ya estás en Facebook Stories. Allí encontrarás un panel inferior con opciones y unos puntos del lado derecho que te muestran los filtros que usaste recientemente.

Para acceder a los filtros recientes tienes que pasar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba. Los irá aplicando sobre la escena que quieres capturar o tu rostro si fuese un selfie.

En la parte inferior encontrarás un icono con forma de estrella. Ese es el más importante del app y según mi cuenta, hay 47 filtros diferentes. Algunos de ellos se parecen a los de Instagram y tienen efectos, como uno que te pide que abras la boca para hacerte comer pizza -- y que no me ha gustado nada porque no se ve natural --, mientras que hay otros más típicos, como la corona de estrellas, máscaras de animales o caras tatuadas que quedan muy bien.

A esto debemos sumar filtros para agregar color o mejoras a tu fotografía. Algo que no encontrarás aquí son los filtros de efecto belleza que tiene Snapchat cuando pasas el dedo de derecha a izquierda sobre tu foto. Tampoco encontrarás etiquetas con la velocidad, la ciudad o la hora, al menos de momento.

Una vez que tomas la fotografía puedes utilizar un icono que está en la parte superior derecha para darle la vuelta al mejor estilo de efecto espejo. También puedes utilizar un lápiz de colores para escribir o las típicas letras si quieres ser más formal. Lo malo de esta última opción es que solo puedes utilizarlas en color blanco.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Compartir las historias de Facebook Stories

Al momento de compartir la foto tendrás varias opciones. La primera es "Publicar", lo que hará que tu historia parezca en tu línea del tiempo visible para todo el mundo. De este modo durará para siempre y no se borrará.

La segunda opción es "Tu historia", lo que hace que la foto se publique como una historia de Facebook Stories, aparezca a tus amigos en el carrusel superior y desaparezca en 24 horas.

Fotos o videos privados y cómo funcionan en Facebook Stories

La tercera opción de compartir fotos o videos en Facebook Stories es de manera privada. Para ello podrás seleccionar a una o varias personas. Quienes reciban tus mensajes solo podrán verlos un máximo de dos veces. Facebook explica en el propio app que si la persona que envía la foto continúa con la conversación privada, la otra podrá ver nuevamente la imagen.

Como último dato, podrás seguir midiendo tu popularidad como ya lo hacías en Instagram Stories. Si presionas una de las fotos que has colocado en tu historia, encontrarás que abajo te aparece el número de visualizaciones que ha tenido.

Facebook dijo en un comunicado que en principio esta opción estará disponible en España, Argentina y otros países de Asia y Europa. Aún no conocemos cuándo podrá utilizarse en EE.UU. o México.

Y ahora... ¿Snapchat, Instagram Stories o Facebook Stories? ¿Cuál utilizarás tú?