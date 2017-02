Agrandar Imagen César Salza/CNET

Apple y Samsung siempre han sido como el perro y el gato, el agua y el aceite... y otros lugares comunes que podríamos mencionar. Mientras que Apple se ha negado a que el Watch pueda usarse con otros dispositivos, lo cierto es que Samsung dio un paso adelante y permitió que sus dos relojes más recientes, el Gear S2 y el Gear S3 así como la pulsera Gear Fit 2 fueran compatibles con iOS.

Pero... ¿realmente puede funcionar este matrimonio? Nosotros vamos a ponerlo a prueba.

Conectar el Gear S3 a un iPhone: el romance

El Gear S3 puede conectarse fácilmente a un iPhone con iOS 9 o superior. Son compatibles en cualquier caso desde el iPhone 5 en adelante. Encontramos que para poder hacer funcionar el reloj con tu teléfono de Apple tendrás que descargar su aplicación Gear S.

Una vez ejecutado este paso solo deberás activar el Bluetooth en el teléfono y seleccionar "Conectar a Gear", encontrarás una solicitud de emparejamiento como con cualquier otro dispositivo que hayas utilizado antes.

A diferencia de otros, este te solicitaría que le des acceso a tu locación, contactos, calendario y fotos, para poder mostrarlas en el reloj. Hasta aquí ningún problema.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Gear S3 + iPhone: una relación dispareja

Sí. Esta es una relación dispareja, que no está sentenciada al fracaso pero sí a que haya muchas discusiones. Y estos son los motivos:

Notificaciones: La conexión entre el reloj y el teléfono te permitirán que recibas las notificaciones como lo harías en el Apple Watch. ¿El problema? No puedes responderlas ni ejecutar ninguna acción sobre ellas. Solo mirarlas. En el caso de un correo electrónico no tienes opción de archivarlo o borrarlo. ¿El motivo? Apple aún no libera los permisos para que terceros puedan hacer esto. No es tu culpa Gear S3, no es tu culpa...

Conectividad: Algo que me pasaba recurrentemente en mi uso del Gear S3 con un iPhone 7 es que de vez en cuando se desconectaba y simplemente dejaban de llegarle notificaciones. En realidad es ese tipo de cosas de las que no te das cuenta, hasta que crees que te ha olvidado el mundo y lo revisas.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Esta relación entre estos dos dispositivos no iba del todo bien, y lo supe cuando el propio app Gear S me lo dejó claro: "desconectado de Gear" era su frase favorita para mostrarme... No encontré un motivo real para que esto sucediera, básicamente porque el Bluetooth sí seguía conectado, para mi sorpresa.

Afortunadamente un botón de "Más" en la parte superior tiene como primera opción "Conectar Gear de nuevo", tal vez alguien de Samsung se temía que esto pudiera pasar. Una forma de mantener el dispositivo conectado es configurar una Wi-Fi, algo que tendrás que hacer de forma manual en su propia pantalla redonda.

Galaxy App Store: La tienda de aplicaciones tiene contenidos gratuitos y caras de reloj básicas, aunque definitivamente no he podido realizar ninguna compra como lo habría podido hacer en la tienda para Android. Hay apps limitadas, aunque suficientes a mi parecer para un reloj.

Enviar imagen: Es una opción que te permitirá enviar fotos del iPhone al reloj para que tengas tus imágenes favoritas en tu muñeca.

S Health: El app deportiva tiene una versión reducida de todo lo que puedes encontrar en la original para dispositivos Samsung. Funciona de forma correcta enviando datos de forma periódica.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Música: Para poder escuchar tu propia música en el Gear S3 tendrás que seguir unos confusos pasos que te explica el app y que básicamente te dan indicaciones para que abras un sitio Web con la misma dirección IP del iPhone en una computadora. Algo raro y que ni siquiera me tomé la molestia en configurar. No es fácil ni rápido, lo que básicamente debe ser la filosofía de un reloj inteligente.

Conclusión: pueden estar juntos, pero como amigos

Si tienes un iPhone, lo mejor será que te compras un Apple Watch. El Gear S3 es un reloj ideal para utilizar con teléfonos Samsung o con otros dispositivos de Android porque incluso te deja pagar con ellos, pero definitivamente no con un teléfono de Apple.

No es culpa del Gear S3, y hay que dejarlo claro: el hecho de que Apple no permita ciertas opciones en dispositivos de terceros inhabilita algunas de las mejores prestaciones de este reloj inteligente.

Mira aquí nuestra prueba completa del Gear S3, en donde conocerás todas las funciones de este reloj redondo de Samsung.