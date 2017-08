Cualquier cámara te puede servir para fotografiar el eclipse, pero unas tienen más limitaciones que otras. Conocerlas te ayudará a saber qué tipo de resultado puedes lograr y cómo debes afrontar este momento para conseguir las mejores imágenes.

Seguridad

Lo primero, seguridad. Ya lo habrás oído, pero no está de más repetirlo: no mires al Sol directamente salvo cuando el eclipse esté ocurriendo en su totalidad, es decir, cuando la Luna esté tapando el Sol por completo.

Tu cámara también necesita protección. Puedes utilizar un filtro solar para tu lente como los que ves aquí, y retíralo en el momento en el que eclipse sea total, ni antes, ni después. Esto te permitirá apreciar todos los matices del eclipse.

Accesorios

Antes y después del eclipse, la luz será abundante, pero en el momento del eclipse en su totalidad, la Luna tapará el Sol. Un trípode te ayudará a mantener tu imagen estable y nítida en este momento de luz baja. Si quieres hacerlo de manera aún más profesional, utiliza un control remoto o el temporizador de tu cámara, para evitar la vibración al presionar el botón.

Si quieres tomar una imagen del Sol grande y nítida, necesitarás un teleobjetivo. De otro modo, el Sol se verá pequeño y menos espectacular, y olvídate de utilizar el zoom de tu celular. La calidad será baja y probablemente acabarás con una imagen borrosa y pixelada. Esto no quiere decir que no puedas hacer fotos impresionantes. Céntrate en otros detalles: las personas, las sombras, el ambiente… ¡o una selfie!

Si estás viendo el eclipse con otras personas, ni se te ocurra utilizar un flash o arruinarás su experiencia. E incluso si estás solo, es mejor que lo evites. Aunque sea una situación fotográfica complicada, lo que buscas es retratar los matices de la luz en este momento tan especial, no anularlos con una luz artificial.

Ajustes manuales

El eclipse va a ser un momento de luz intensa seguido de un momento de luz, leve, oscuridad y, de nuevo, luz intensa, así que no esperes que tu cámara sea capaz de entender lo que está pasando por sí misma. Aprovecha los ajustes manuales de tu cámara o de tu teléfono, y familiarízate con ellos para que puedas hacer cambios con rapidez cuando sea necesario. Lograrás mejores resultados si optas por aperturas de f/8 o f/11, y ajustas la velocidad según sea necesario. Y, si es posible, dispara en RAW en vez de JPEG. Esto te permitirá mucho más control y opciones a la hora de editar tus imágenes después del eclipse.

Composición

Es posible que sólo estés pensando en fotografiar el Sol, pero el eclipse va a suponer una oportunidad inigualable para capturar un momento único. El paisaje, la multitud, las caras con extrañas lentes protectoras, las sombras y la atmósfera cambiante pueden ser los sujetos de tus imágenes, especialmente si no tienes un equipo fotográfico demasiado completo. Si no puedes lograr una imagen grande, nítida y espectacular del Sol cubierto por la Luna, puede que sí que consigas un retrato mágico de personas contemplando el espectáculo con admiración.

Practica

No vas a tener otro eclipse para poner en práctica tu técnica, pero eso no quiere decir que no puedas familiarizarte con tu equipo y lo que te vas a encontrar con antelación. Fotografiar el Sol (¡con protección!) te permitirá entender los ajustes que necesitarás cuando llegue el momento.

Disfruta y comparte

Disfruta del espectáculo y compártelo después. Si tu dispositivo ofrece esta opción, puede que quieras tomar tus imágenes en RAW y JPEG al mismo tiempo para tener una versión de alta calidad que podrás editar al milímetro, y otra que podrás compartir rápidamente. La NASA te propone que utilices el hashtag #Eclipse2017 y etiquetes a @NASAGoddard para compartirlas con la agencia. También puedes subir tus imágenes a la galería del eclipse de la NASA en Flickr. La NASA compartirá las mejores en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Puedes encontrar más información sobre cómo lograr las mejores imágenes en el sitio de la NASA, que también da consejos específicos para hacerlo con tu celular, en Nikon y en Canon.