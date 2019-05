Cómo es el multiverso que veremos en Spider-Man Far From Home

Jay Maidment/Sony Pictures

La gran revelación del segundo tráiler de Spider-Man: Far From Home es que existe un multiverso en el Universo Cinematográfico Marvel. En el avance no se explica cómo surgió, pero cabe imaginar que debe tener relación con el chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War (2018) o el viaje en el tiempo de los Avengers en Avengers: Endgame para recuperar las Gemas del Infinito.

Por el tráiler, se desprende que no es algo conocido por la población, al punto que el propio Peter Parker (Tom Holland) se queda sorprendido cuando Nick Fury (Samuel L. Jackson) le presenta a Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) y éste le dice: "Gente como tú nos sería útil en mi mundo".

Al ver la cara de asombro de Peter Parker, Fury le explica: "Mr. Beck es de la Tierra, solo que no de la nuestra. Emergió de un agujero desde otra dimensión". Sin duda, se trata de una revelación que, de seguro, jugará un papel relevante en las próximas películas de la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

Sony Pictures

Desde hace días venía circulando el rumor de que Spider-Man: Far From Home sería la introducción oficial de los multiversos en el Universo Cinematográfico Marvel, concepto ya usado por Marvel en los cómics.

En Avengers: Endgame, The Anciente One (Tilda Swinton) le advierte a Hulk (Mark Ruffalo) que si los Avengers se llevan las Gemas del Infinito se crearán diferentes líneas de tiempo. Al final, Captain America (Chris Evans) devuelve las gemas al momento histórico en las que las tomaron, por lo que, en teoría, no hubo ruptura de la línea de tiempo original.

Pero es importante recordar que si hubo algunos cambios a lo previsto en los viajes en el tiempo. Por ejemplo, Loki (Tom Hiddleston) se escapa con el Teseract y no lo devuelve; y luego Captain America decide quedarse en el pasado para vivir con el amor de su vida, Peggy Carter (Hayley Atwell). En pocas palabras, se rompieron algunas reglas que pueden haber generado estas realidades alternativas.

Los directores de Endgame, Joe y Anthony Russo, confirmaron a Entertainment Weekly que cuando Captain America se quedó a vivir en el pasado, creó sin querer otra realidad. "La interrogante es, ¿cómo pudo regresar a esta realidad para entregar el escudo? Pregunta interesante, ¿no? Quizás hay una historia allí. Hay muchas capas dentro de esta película", explicó Joe Russo.

Así que el final de Avengers: Endgame tuvo un impacto evidente en Spider-Man: Far From Home y, a mediano plazo, en las futuras películas del Universo Cinematográfico Marvel.

En los cómics de Marvel hay al menos 20 universos alternativos, siendo el oficial o principal el que se conoce como Tierra-616 (Earth-616), que es donde se desarrollan las historias más conocidas; esta realidad puede incluir otras dimensiones, como la que permite que seres de Asgard, como Thor y Loki, puedan viajar a la Tierra e interactuar con los humanos, por ejemplo.

Este multiverso es tan importante para Marvel que una de las series que Marvel Studios está desarrollando para la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus) es una adaptación de la serie de historietas What If, que imagina situaciones hipotéticas con superhéroes.

Una de las historias de la serie What If tendrá como protagonista a Peggy Carter y se preguntará qué habría pasado si ella hubiese sido convertida en súper soldado, asumiendo la identidad de Capitana América.

La sinopsis oficial de Spider-Man: Far from Home es:

"Nuestro amigable superhéroe decide unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas. Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás sus misiones heroicas durante algunas semanas se desecha rápidamente cuando a regañadientes decide ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales, que están creando estragos en todo el continente".

Spider-Man: Far from Home se estrena en cines el 2 de julio en Estados Unidos; el 5 de julio en España y Latinoamérica; y el 4 de julio en Argentina y Brasil.