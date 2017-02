Cómo encontrar categorías específicas ocultas en Netflix

Puede que pasemos tanto tiempo buscando una película como, de hecho, viéndola.

Para no demorarnos tanto en elegir la serie o el film que queremos disfrutar, los invitamos a explorar una serie de estrategias para que nos resulte más sencillo encontrar esos subgéneros de contenido específico que son justos para ti.

Navega, navega

El método más simple es ir a la página de Netflix desde tu computadora, teléfono, tableta o TV a la sección géneros. Allí eliges uno, y te pones a buscar qué subgéneros aparecen.

Si lo tuyo es el romance, pero no toleras las comedias románticas, puedes ir a Romance>>> Romances sensuales, para una peli "caliente". O si eres un fan del los vampiros pero no te bancas otras pelis sobrenaturales, puedes elegir Terror>>> Vampiros. O si amas el animé pero no quieres nada de contenido para niños puedes ir a Animes >>> Animación para adultos.

Instala el navegador "Netflix Categories"

Otra aproximación aún más cómoda para enfrentar este problema y descubrir contenido específico que te costaría encontrar de otro modo es bajar la extensión "Netflix Categories" para Google Chrome.

En esta extensión, marcas con un corazoncito tus subgéneros favoritos, para que te lleve al sitio adecuado dentro de la página de Netflix en un abrir y cerrar de ojos.

Los códigos secretos de Netflix

Si eres una persona que se lleva mejor con los números que con las palabras, pues Netflix ha estado pensando en ti.

Si escribes https://www.netflix.com/browse/genr/ en la web, acompañado de alguna de la combinación de números que te mostraremos aquí debajo, accederás de forma directa a tu categoría favorita. Como por arte de magia.

En esta entrada de blog de Netflix hay una lista completa de estos códigos, junto con el subgénero al que corresponden. O puedes leer aquí a continuación, ya que agrupamos varios para ti (esta lista no es exhaustiva).

Acción

1365 = Acción y aventura

77232 = Películas asiáticas de acción

46576 = Acción clásica y de aventura

43040 = Comedias de acción

43048 = Thrillers de acción

8985 = Películas de artes marciales

2125 = Acción y aventura militar

7442 = Aventura

10118 = Películas basadas en cómics y de superhéroes

7700 = Westerns

10702 = Acción y aventura de espías

9584 = Acción y aventura de espías de crimen

11828 = Acción y aventura extranjera

Anime

7424 = Anime

11881 = Animación para adultos

2653 = Anime de acción

9302 = Anime comedias

452 = Anime dramas

2729 = Anime ciencia ficción

10695 = Anime terror

11146 = Anime fantasía

6721 = Anime serie

Infantiles

783 = Películas para niños y para toda la familia

6796 = Películas para la edad de 0 a 2

6218 = Películas para la edad de 2 a 4

5455 = Películas para la edad de 5 a 7

561 = Películas para la edad de 8 a 10

6962 = Películas para la edad de 11 a 12

10659 = Educativas para niños

67673 = Disney

10056 = Películas basadas en libros para niños

51056 = Películas familiares

11177 = Dibujos animados de TV

27346 = TV para niños

52843 = Música para niños

5507 = Cuentos de animales

Clásicos

31574 = Películas clásicas

31694 = Comedias clásicas

29809 = Dramas clásicos

47147 = Clásicos de ciencia ficción y fantasía

46588 = Thrillers clásicos

7687 = Film Noir

48744 = Películas clásicas de guerra

52858 = Películas épicas

32473 = Películas extranjeras clásicas

53310 = Films mudos

47465 = Westerns clásicos

Comedias

6548 = Comedias

869 = Comedias oscuras

4426 = Comedias extranjeras

1402 = Comedias para entrada la noche

26 = "Mockumentales"

2700 = Comedias políticas

9702 = Comedias chifladas

5286 = Comedias de deportes

11559 = Comedias de stand-up

3519 = Comedias adolescentes

4922 = Sátiras

5475 = Comedias románticas

10256 = Comedias bufonescas

7627 = Películas de culto

8195 = Películas de terror clase B

1252 = Películas teatrales

10944 = Películas de terror de culto

4734 = Películas de ciencia ficción y fantasía

9434 = Comedias de culto

4195 = Comedias independientes

Documentales

6839 = Documentales

3652 = Documentales biográficos

9875 = Documentales de crimen

5161 = Documentales extranjeros

5349 = Documentales históricos

4006 = Documentales militares

180 = Documentales deportivos

90361 = Documentales de música

1159 = Documentales de viaje y aventuras

7018 = Documentales políticos

10005 = Documentales religiosos

2595 = Documentales de ciencia y naturaleza

3675 = Documentales sociales y culturales

Dramas

5763 = Dramas

3179 = Dramas biográficos

29809 = Dramas clásicos

528582748 = Dramas en la corte

6889 = Dramas de crimen

4961 = Dramas basados en libros

3653 = Dramas basados en la vida real

6384 = Tragedias para llorar

2150 = Dramas extranjeros

7243 =Dramas de deportes

500 = Dramas de gays y lesbianas

384 = Dramas

9299 = Dramas adolescentes

11 = Dramas militares

12123 = Películas sobre la menstruación

6616 = Dramas políticos

1255 = Dramas románticos

5012 = Dramas sobre el mundo del espectáculo

3947 = Dramas sobre cuestiones sociales

26835 = Fe y espiritualidad

52804 = Películas de fe y espiritualidad

2760 = Documentales espirituales

751423 = Fe y espiritualidad para niños

384 = Dramas independientes

7462 = Películas internacionales

29764 = Películas de arte

11828 = Películas de acción extranjeras

32473 = Películas clásicas extranjeras

4426 = Comedias extranjeras

5161 = Documentales extranjeros

2150 = Dramas extranjeros

8243 = Películas extranjeras de gays y lesbianas

8654 = Películas extranjeras de terror

6485 = Películas extranjeras de ciencia ficción y fantasía

10306 = Thrillers extranjeros

Internacionales

7153 = Películas extranjeras románticas

3761 = Películas africanas

5230 = Películas austríacas

262 = Películas belgas

5685 = Películas coreanas

1613 = Películas latinoamericanas

5875 = Películas del medio oriente

63782 = Películas de Nueva Zelanda

11567 = Películas rusas

9292 = Películas escandinavas

9196 = Películas del sudeste asiático

58741 = Películas españolas

61115 = Películas griegas

58886 = Películas alemanas

58807 = Películas francesas

5254 = Películas del este europeo

10606 = Películas holandesas

58750 = Películas irlandesas

10398 = Películas japonesas

8221 = Películas italianas

10463 = Películas indias

3960 = Películas chinas

10757 = Películas británicas

Otras

8646 = Películas sobre asesinos seriales

42023 = Películas de terror sobrenatural

75804 = Películas de vampiros

75405 = Películas de zombies

1701 = Música

8883 = Románticas

36103 = Romance cursi

1255 = Dramas románticos

3327 = Ciencia ficción alien

6926 = Aventuras de ciencia ficción

9327 = Deportes

Para ver la lista completa, puedes ir aquí.