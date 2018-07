Cómo descargar videos de YouTube Premium para ver sin conexión a Internet

YouTube

Si sabes que no vas a tener Wi-Fi cuando viajas o no quieres gastar tus datos celulares para disfrutar de Cobra Kai en YouTube Premium, no te preocupes, pues ahora ya puedes descargar videos para verlos después sin una conexión a Internet.

YouTube Premium es el nuevo nombre de YouTube Red, el servicio de streaming de video y música sin anuncios de la enorme plataforma de videos de Google. El servicio tiene un precio mensual de US$11.99 e incluye el acceso a los videos originales de YouTube y, entre otras cosas, a la reproducción de videos en segundo plano. Sin embargo, una de las funciones más útiles es la de poder descargar videos para verlos después, aun cuando no tengas una conexión a Internet.

Esto es lo que tienes que hacer:

Busca el video que quieres descargar en YouTube y comienza a reproducirlo

Encuentra el icono que dice download, o si tienes tu celular configurado al español, descargar , que se encuentra debajo de la pantalla del video.

, que se encuentra debajo de la pantalla del video. Aparecerá una pantalla con la opción de escoger la calidad del video. Hay dos opciones: resolución estándar de 360p y alta definición de 720p.

Cuando termine de descargarse el video en Android verás la palabra descargado. No recibirás una notificación si eres usuario de iOS.



Para encontrar los videos que has descargados, entra a la pestaña que

dice library o en español, biblioteca.

Si quieres ahorrar espacio en la memoria de tu celular, puedes eliminar los videos yendo al video descargado y seleccionando remove o eliminar.

Antes de irte de viaje, puedes prepararte descargando los videos en una red Wi-Fi e incluso puedes entrar al menú de configuraciones y escoger Guardar solo con Wi-Fi.

Ojo; hay algunas limitaciones para disfrutar de los videos sin conexión al Internet. Por ejemplo, no podrás dejar comentarios y marcar que te gusta el video. También algunos videos no estarán disponibles para descargar por temas de los derechos de autor, según YouTube.

Además, YouTube Premium no está disponible en todas partes. Si quieres sacar ventaja necesitas vivir en ciertos países donde sí está disponible, incluyendo Estados Unidos, México, Canadá y España, entre otros.