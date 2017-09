Agrandar Imagen EA

Si eres un fan de los videojuegos deportivos, del fútbol y de FIFA, sigue leyendo. EA ha liberado una versión demo de FIFA 18 gratis, aunque el juego completo podrá comprarse a finales de mes.

La versión demo está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC e incluye 12 equipos, una prueba del modo Kick Off y también la modalidad de historia, que lleva por nombre The Jouney: Hunter Returns.

Puedes descargar la demo de FIFA 18 directamente en el sitio Web de EA para PS4, Xbox One y PC.

Esta versión demo de FIFA 18 incluye clubes como el Real Madrid FC y el Atlético de Madrid de España, el C.D. Guadalajara de México, el Boca Juniors de Argentina y los equipos de Estados Unidos LA Galaxy y Toronto FC.

Los estadios que podrás ver en la demo son el Santiago Bernabéu del Real Madrid, La Bombonera del Boca Juniors el StubHub Center de LA Galaxy y el Estadio Rey Fahd de Arabia Saudita.

El lanzamiento oficial de este videojuego será el 29 de septiembre, día en el que también se estrenará para la Nintendo Switch.