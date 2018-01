¿Estás buscando una 'caja' de transmisión de video para tu televisión, pero no estás seguro cuál elegir? Yo te apoyo. Aquí te comparto todo lo que necesitas saber.

He probado casi todos los transmisores de video o 'cajas' de streaming que hay en el mercado actualmente, desde Roku hasta Amazon, pasando por Chromecast y Apple TV, junto con todos los principales sistemas de Smart TV. Déjame decirte, para empezar, que con la excepción de los televisores que ejecutan el software de Roku o de Amazon, un streamer independiente es mejor que la inteligencia incorporada en tu televisor. Tiene más apps, mejor experiencia de búsqueda, actualizaciones más frecuentes y otras funcionalidades.

Además, la mayoría de las cajas de transmisión tienen precios muy accesibles, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que la usarás ––digamos, casi todos los días, durante varias horas.

Reproduciendo: Mira esto: El nuevo Apple TV es mejor, más rápido y también más...

Entonces, si tu transmisor de video actual se está haciendo más lento, o simplemente estás buscando un streamer compatible con ese nuevo televisor 4K HDR, es probable que te sientas satisfecho con una de estas opciones.

El mejor de todos: Streaming Stick Plus de Roku

Sarah Tew/CNET

Precio: US$65 en Amazon

¿Por qué es genial?: Roku es mi sistema de transmisión de video favorito. Tiene un gran número de apps, la interfaz más simple, el mejor sistema de búsqueda y una plataforma de administración de contenido que no ofrece ningún otro proveedor, como Amazon o iTunes. The Plus es el transmisor más económico de la compañía con 4K HDR, y si tu TV actual no soporta aún esos formatos, piensa que seguramente tu próximo televisor lo hará. Su enfoque en funciones prácticas, como un control remoto que puede controlar el volumen y el encendido de tu televisor, lo hace el streamer perfecto.

Lee el análisis completo de CNET sobre del Streaming Stick Plus de Roku.

El mejor, si quieres gastar US$180: el Apple TV 4K

Sarah Tew/CNET

Precio: Como dice el título... US$180 Apple

¿Por qué es genial?: El perfecto complemento para el Roku Plus es el streamer Apple TV que cuesta US$100 más, pero es la mejor opción para las personas que pueden apreciar sus ventajas. Entre ellas se incluyen compatibilidad con Dolby Vision HDR, conversión ascendente flexible, funciones de voz mejoradas, un mejor control remoto y una interfaz de usuario más elegante y sencilla. El Apple TV 4K es tan bueno que incluso tiene sentido si no eres un consumidor "Apple-fan".

Puedes leer la reseña completa del Apple TV 4K que hizo CNET en Español.

Es el mejor, si no quieres imagen 4K: Streaming Stick de Roku

Sarah Tew/CNET

Precio: US$40 en Amazon

¿Por qué es genial?: Selecciona todas las excelentes características que tiene el Streaming Stick Plus, elimina la imagen calidad 4K y HDR, y tendrás una transmisión de video básica. La nueva versión 2017 incluye ese control remoto de TV que te gusta, y al igual que su predecesor, es súper rápido y de un precio muy alcanzable. Dicho esto, si anticipas tener un televisor 4K pronto, mejor gasta un poco más de dinero en el Plus.

Puedes leer la reseña completa del Streaming Stick de Roku en CNET en Español.

Es el mejor, si quieres algo más que 'solo un streamer': Shield TV de Nvidia

Sarah Tew/CNET

Precio: US$200 en Amazon

¿Por qué es genial?: Claro, es caro, cuesta US$200 ––o US$180 si no quieres el control para jugar (sí lo vas a querer)–– pero si quieres un todo-en-uno-de-video, el Shield es lo que necesitas. Además de brindarte transmisión de video en 4K y HDR, tiene una amplia biblioteca de juegos, tanto para consola como para Android, tiene Google Assistant incorporado con un control completo del hogar inteligente, acceso NAS, soporte Kodi nativo, capacidad de servidor Plex, integración HDHomeRun y mucho más.

Puedes leer la reseña completa del Shield TV de Nvidia en CNET en Español.

El mejor si quieres usar Alexa para controlar tu TV: Fire TV de Amazon

Sarah Tew/CNET

Precio: US$70 en Amazon

¿Por qué es genial?: Alexa. Es genial porque es Alexa. Si tienes una bocina Echo o Dot puedes, con el Fire TV, bajar apps, reproducir programas, adelantar y regresar un video, y un montón de otras cosas más. Si quieres hablarle al control remoto también funciona bien. Por supuesto, tendrás una pantalla llena de promociones de Amazon cada vez que la enciendas, que es una de las razones por las que nos gusta más Roku en lo que se refiere a transmisión 4K HDR. Pero... es Alexa, ¿no crees?

Puedes leer la reseña completa de Fire TV de Amazon en CNET en Español.

Es el mejor si eres un adicto al celular o a YouTube: Chromecast



Sarah Tew

Precio: US$35 en Walmart

¿Por qué es genial?: Porque no podemos vivir sin celular. De hecho, si estás leyendo esto en tu teléfono y te estás preguntando si hay algún video en YouTube que brinde la misma información, pero en movimiento, con un estilo más largo y preferiblemente en estilo selfie, es posible que prefieras el streamer Chromecast. No tiene un control remoto que, para personas como yo, lo hace un modelo inferior, pero para otras personas puede considerarse una victoria.

Puedes leer la reseña completa del Chromecast de Google en CNET en Español.

Este es el mejor, si solo eres tacaño: Express de Roku

Sarah Tew/CNET

Precio: US$27 en Amazon

¿Por qué es genial?: ¿PUEDES VER ESE PRECIO? Pues así. Por esto es que es genial. Y por ese precio también deberías esperar que sea muy malo, pero realmente no es así. El Express ofrece todas las cualidades de la plataforma de Roku, incluye un control remoto e incluso viene con un cable HDMI y una pequeña pegatina para mantenerlo en su lugar. A diferencia de la versión del año pasado, los tiempos de respuesta son agradables y rápidos. Y si necesitas uno que funcione con televisores que no tienen HDMI, consulta el Express Plus de US$35.

Puedes leer la reseña completa del Express en CNET en Español.

Puedes leer la reseña completa del Express Plus en CNET en Español.

¿Y qué pasa con el resto?

Si esperabas una mención del Ultra de Roku, el Chromecast Ultra, el Apple TV (no 4K) o el Fire TV Stick de Amazon, pues no esperes mucho. Mi análisis concluye aquí. Están bien, pero no son tan recomendables como los anteriores porque el nicho al que pertenecen es aún más pequeño (las dos primeras) y/o me gusta más tener productos competidores en el mismo rango de precios (los dos últimos son eclipsados por Apple TV 4K y Roku Streaming Stick, respectivamente).