Cómo, cuándo y dónde ver los resultados de las elecciones en México

El próximo domingo, 1 de julio, 89 millones de mexicanos elegirán al nuevo presidente de México, así como a los representantes de 3,400 cargos públicos. Te contamos el cómo, dónde y cuándo ver los resultados de este proceso electoral.

El día de las votaciones: 1 de julio de 2018

La jornada dará inicio a las 7:30 a.m. hora de México con la instalación de las casillas. Media hora después, a las 8 a.m. los mexicanos podrán emitir su voto y a la 1 p.m., el Consejero General recibirá el primer informe sobre el desarrollo de las elecciones.

Cierre de urnas y conteo



El cierre de las casillas será a las 6 p.m. y sólo permanecerán abiertas aquellas que tengan electores formados para votar. Sin embargo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP, dará inicio a las 8 p.m. y concluirá pasadas las 12 a.m. del lunes, 2 de julio.

Primeros resultados

Según el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, a las 12 a.m. del lunes, 2 de julio, se contará con el 12 por ciento de los datos en el PREP, a las 3 a.m. del lunes, 2 de julio, se contará con el 55 por ciento, a las 6 a.m. se contará con el 67 por ciento, y a las 8 a.m. se espera contar con el 82 por ciento del acopio de información del PREP.

INE México

Lo que debes saber del PREP y del Conteo Rápido

De inicio, el PREP sólo dará resultados de las elecciones federales pero lo más importante es que el PREP es un mecanismo de información electoral que ofrece resultados preliminares pero que no son definitivos y son únicamente de carácter informativo. Lo mismo pasa con el Conteo Rápido, que es una estimación estadística para conocer las tendencias de votación, por lo que tampoco ofrece resultados definitivos y la información es únicamente de carácter informativo.

Tanto los preliminares del PREP como del Conteo Rápido, estarán listos a las 8 p.m. del lunes, 2 de julio

¿Y los resultados finales?

Los Cómputos Distritales darán inicio el miércoles, 4 de julio, y cerrarán el sábado, 7 de julio. Eso quiere decir que para el domingo, 8 de julio, se contará con el resultado final oficial de las elecciones en México.

El Instituto Nacional Electoral dará a conocer los resultados por medio de su página Web y en una llamada telefónica con un representante del INE, se confirmó que también se podrá acceder a los resultados dentro de la aplicación oficial del INE, la cual está disponible para iOS y Android.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos

Dentro del app del INE podrás consultar el PREP a partir de las 8 p.m. del 1 de julio resultados que se irán actualizando conforme pase el tiempo. También podrás ver los resultados de los Cómputos Distritales y otros datos importantes como ubicación de las casillas, quiénes son los funcionarios encargados de las casillas, información de los candidatos y sobre la Credencial para Votar.

Por el momento, únicamente la aplicación del INE para iOS está actualizada con las secciones correspondientes para el proceso electoral de 2018. Sin embargo, se espera que la versión para Android sea actualizada en los días previos a las elecciones.

