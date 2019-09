Esta es la forma más barata de conseguir Apple TV Plus gratis

Captura de pantalla/CNET

Si piensas que la oferta de Disney Plus era buena, agárrate porque Apple está ofreciendo una suscripción gratuita por un año de su servicio por streaming Apple TV Plus para aquellas personas que compren un dispositivo Apple nuevo o restaurado, ya sea un iPhone, iPad, Apple TV, una Mac o un iPod Touch. Como sabemos, el Apple TV Plus tendrá un costo mensual de US$4.99, que al año son casi US$60.

La verdad es que este tipo de ofertas son bastante raras viniendo de Apple y la razón de su existencia probablemente se deban a lo difícil que le será atraer a nuevos suscriptores. A diferencia de Disney Plus, servicio que llegará en noviembre junto con un montón de películas y programas de televisión, Apple TV Plus únicamente cuenta con nueve títulos, eso sí, todos originales.

Podemos debatir sobre los méritos y el futuro de Apple TV Plus después, ya que ahora mismo te podrías estar preguntando qué tanto tienes que gastar para hacer la promoción válida. Lo primero que debes de saber es que esta oferta "no está restringida a ningún canal de ventas específico", esto significa que no importa en dónde compres el dispositivo Apple, lo único importante es que el dispositivo sea activado de hoy, 10 de septiembre, en adelante.

Los dispositivos Apple más económicos que podrás comprar para hacer reclamar la promoción de Apple TV Plus, es el Apple TV y el iPod Touch, seguido de un iPad. Si todavía quieres un precio mucho más bajo, tendrás que buscar en la sección de productos reacondicionados dentro de su tienda en línea. Muchos de estos productos están en muy buenas condiciones e incluso algunos están como nuevos.

Estos son los dispositivos más baratos que podrás comprar para obtener la suscripción gratuita por un año de Apple TV Plus.

No te equivoques: No estoy diciendo que deberías comprar alguno de estos dispositivos para tener Apple TV Plus gratis por un año. Sin embargo, si tienes pensado comprar alguno de estos dispositivos en un futuro cercano, deberías de aprovechar la oferta. Al momento Apple no ha anunciado una fecha límite.

