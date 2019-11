Cómo configurar el teclado de tu Mac en español

Matt Elliott/CNET

Si te compraste una computadora de Apple sin teclado en español, o simplemente tienes un teclado externo que deseas configurar en nuestro idioma porque vino en inglés, no te preocupes, porque puedes hacerlo en pocos pasos.

Si vives en Estados Unidos o simplemente adquiriste una computadora con teclado en inglés, puede resultarte difícil encontrar algunos símbolos y combinaciones de teclas, así como también colocar la letra "ñ", para cambiar el idioma del teclado deberás seguir estos pasos desde tu computadora con MacOS.

Configurar teclado Mac en español

Aunque las diferentes versiones del sistema operativo pueden cambiar ligeramente la forma de encontrar la configuración del teclado, la mayoría de ellos lo tiene en el mismo lugar. Estas pruebas han sido realizadas con MacOS Mojave.

Paso 1

Lo primero que debes hacer es dirigirte al apartado de Preferencias del Sistema o Systems Preferences, normalmente se encuentra en la barra de aplicaciones de la parte inferior, y tiene el icono de una rosca de herramientas. Allí deberás seleccionar el icono de teclado, para acceder a sus opciones.

Captura de pantalla / César Salza

Paso 2

Una vez con esta venta abierta, deberás dirigirte a Método de entrada o "Input source". Aquí es donde vas a poder agregar el teclado en español, para que de esa forma puedas tener la letra "ñ" y otros símbolos utilizados frecuentemente. Aprieta el símbolo de "+" en la parte inferior del recuadro izquierdo, para que se despliegue la lista de idiomas.

Captura de pantalla / César Salza

Paso 3

Una vez que se despliegue la lista y selecciones idioma español, podrás elegir entre dos versiones: "Español" y "Español ISO". En general, lo que notarás son algunos cambios en la disposición de los símbolos, porque todas las letras y la "ñ" están en el mismo lugar.

Español ISO es el nombre que Apple ha dado al teclado en español internacional, más utilizado en España, y que actualmente viene con las computadoras de Apple vendidas con teclado en nuestro idioma, según explica el sitio Web. El teclado "Español" en computadoras Apple hacia referencia al que computadoras de la empresa incluyeron hasta 2013, ya que era más similar al inglés, con algunos cambios mínimos.

Captura de pantalla / César Salza

Una vez que has configurado el teclado, verás una nueva opción integrada en el apartado de métodos de captura, como puedes ver en esta imagen. Además, si escribes en ambos idiomas, te recomendamos seleccionar la casilla que dice "Show imput in the menu bar", que mostrará, como puedes ver al lado del reloj, el idioma en el que el teclado está funcionando en ese momento.

Captura de pantalla / César Salza

Revisa otros tutoriales de computadoras Mac y échale un vistazo a nuestro programa de rumores relacionadas con Apple, Chismes de la Manzana.