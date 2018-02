Buenas noticias: los teléfonos inteligentes son tan buenos ahora es difícil hacer una mala elección. Pero, ya sea que quieras quedarte con tu teléfono durante años o cambiarlo cuando salga un nuevo teléfono al mercado, querrás asegurarte de que estás adquiriendo el dispositivo adecuado para tus necesidades.

En este momento, nuestros teléfonos favoritos son:

Los nuevos teléfonos de 2018

Enero y febrero conforman la temporada baja de nuevos teléfonos. Algunos son anunciados en estos meses pero no llegan a las tiendas hasta marzo y abril. En verano se lanzan algunos teléfonos nuevos. Pero la temporada alta ocurre en otoño, durante septiembre, octubre y noviembre, justo a tiempo para la temporada de ventas navideñas.

Esta es una cronología general del ciclo de anuncios y lanzamientos de nuevos teléfonos:

Enero : Se anuncian los teléfonos de gama media en la feria CES.



: Se anuncian los teléfonos de gama media en la feria CES. Febrero : Se anuncian teléfonos en todas las gamas durante el congreso de móviles MWC.



: Se anuncian teléfonos en todas las gamas durante el congreso de móviles MWC. Marzo y abril (ventas) : Samsung Galaxy S, LG G, Huawei P, Motorola Moto



: Samsung Galaxy S, LG G, Huawei P, Motorola Moto Mayo, junio, julio (ventas) : Actualización del OnePlus, iPhone SE



: Actualización del OnePlus, iPhone SE Agosto, septiembre (ventas) : iPhone, Samsung Galaxy Note, Moto Z Force



: iPhone, Samsung Galaxy Note, Moto Z Force Octubre, noviembre, diciembre (ventas): Google Pixel, LG V, OnePlus, Huawei Mate



La cronología de actualizaciones de los teléfonos de HTC, BlackBerry y Nokia es más flexible.

Consejos clave

Agrandar Imagen Aloysius Low/CNET

Ten en cuenta las especificaciones que más te importan. ¿Es el tamaño de pantalla, calidad de la cámara, duración de la batería? Esto te ayudará a refinar tus opciones.

Eso es, aún puedes obtener un gran teléfono que hace casi todo lo que realiza un teléfono premium a un menor precio.

Intenta ir a una tienda y probar y sostener un teléfono en tus manos primero. Quizá te guste u odies cómo se siente.

Busca ofertas: La temporada de compras navideñas está plagada de ofertas, así que, estáte atento. También averiguar cuál es el período de tiempo para realizar devoluciones.

Si compras un teléfono global, asegúrate de que funcione con las bandas de tu operadora telefónica.

¿Has comprado un montón de apps del iPhone y películas en iTunes? Es mejor, entonces, que compres un iPhone si quieres acceder estos apps y películas. De la misma forma, si ya has invertido dinero en software exclusivo de Android, te querrás quedar con este ecosistema.

Compra una cubierta y un protector de pantalla, ya que quieres proteger tu teléfono de daños costosos además de que puede incrementar el valor de reventa o intercambio del teléfono.

Si vas a comprar un teléfono Android

Android cuenta con el mejor app nativo de mapas y la mejor asistente virtual. Y se conecta a los mismos servicios de Google que ya mucha gente usa. Las mayores actualizaciones se anuncian usualmente en mayo o junio y suelen llegar primero a los teléfonos Nexus y Pixel de Google.

Busca lo siguiente:

Android 8.0

Android 7.x: Este sistema operativo es más antiguo pero no lo descartes. Cualquier versión que sea más antigua que ésta te hará experimentar una velocidad de navegación más lenta y te perderás de nuevas funciones.

Si vas a comprar un iPhone

Sarah Tew/CNET

Las actualizaciones de iOS se lanzan casi al mismo tiempo que salen los teléfonos nuevos. Los iPhone parecen desarrollar menos problemas con el tiempo y funcionan mejor con otros productos Apple, como las Mac. Apple usualmente anuncia las más recientes versiones de iOS en junio y lo lanza oficialmente en septiembre.

Los iPhone más antiguos son más baratos, pero corres el riesgo de perderte de funciones basadas en el hardware de teléfonos nuevos.

¿Un teléfono grande o una pantalla pequeña?

Si quieres tener un teléfono con una pantalla pequeña (de menos de 4.5 pulgadas), considera el iPhone SE o el Sony Xperia X Compact. De otra forma, te tienes que hacer a la idea de contar con un teléfono de 4.7 pulgadas a 6 pulgadas (o hasta más grande).

Para pantallas de 4.7 pulgadas o más grandes:

Busca por una resolución mínima de 1,080p.

Una resolución de 2,560x1,440 es aún mejor, sobre todo para pantallas de 5.5 pulgadas o más.

Si planeas usar una gafas de realidad virtual como las Google Daydream, mientras más alta sea la resolución, mejor. Cuando el teléfono está a sólo pulgadas de tu cara, el número de pixeles cuenta.

Calidad de la cámara

Si no estás enterado de las últimas novedades en la tecnología de cámaras, una lista de marcas de sensores u otras clases de especificaciones no te ayudarán a indicar si una foto saldrá bien o no.

Recuerda lo siguiente:

Un número elevado de megapixeles no equivale a mejor calidad de imagen. Una cámara de 12 megapixeles podría tomar mejores fotos que una cámara de 16 megapixeles.

Dicho lo anterior, los teléfonos con cámaras traseras de 8 megapixeles sólo aparecen en teléfonos asequibles, por lo que no te puedes esperar gran calidad.

Si un teléfono tiene dos cámaras traseras, la razón es para ofrecer un efecto de profundidad opcional (también conocido como fondo borroso) o para dar la opción gran angular.

La estabilización de imagen óptica, o OIS, ayuda a prevenir el movimiento de manos temblorosas. Esto es especialmente útil cuando estás haciendo tomas en interiores o en condiciones de poca luz. Esta función no ayudará a evitar el efecto borroso causado por un objeto en movimiento.

La mayoría de las cámaras de teléfonos viene con HDR, temporizadores, modo de belleza y muchos filtros y efectos.

Duración de la batería y desempeño

La mayoría de los teléfonos en la categoría media de precios y superior pueden lidiar con una dosis diaria de llamadas, email, videojuegos y reproducción de música, aunque la tecnología interna de algunos dispositivos es más refinada que otros. Algunos teléfonos de precio medio usan los mismos chips que los teléfonos premium.

En general:

Tendrás que recargar un teléfono al menos una vez al día. Por lo que es bueno contar con un cargador extra en tu oficina o en tu bolso.

Obtendrás una mayor duración con una batería de 3,000mAh o superior.

Los mapas y el streaming de música consumen la batería a paso más veloz que otras actividades. Lo mismo es cierto si tienes el brillo de la pantalla al máximo.

Un procesador de ocho núcleos no es siempre mejor que un procesador de cuatro núcleos.

En cuanto a los procesadores Snapdragon de Qualcomm, los chips con numeración más elevada indican que son más recientes. Por ello, 821 es meas nuevo y veloz que 617 y 400.

Funciones extra

James Martin/CNET

Lector de huellas: se encuentran usualmente en la parte trasera, en el botón de encendido o en el botón de inicio.

Almacenamiento Micro-SD en algunos teléfonos Android.

Resistencia al agua con calificación de IP67 o superior es lo mejor.

Recarga inalámbrica como en el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge.

Bocinas estéreo o audio mejorado a través de audífonos.

Conector USB-C, el nuevo estándar de los teléfonos Android.

Batería removible (ten en cuenta de que esta función es cada vez más rara).

¿Y qué de los teléfonos asequibles?

Cuando el bajo precio es lo más importante en un teléfono, tendrás que hacer ciertos sacrificios. Pero hay buenos teléfonos asequibles en el mercado que te ofrecen más por su precio que otros dispositivos. Por ahora, nos gusta el Motorola Mot G4 y el Huawei Honor 5X.

Otras preguntas que te debes hacer