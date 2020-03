Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra y Z Flip: Precios, ofertas y cómo comprar los celulares

Angela Lang/CNET

Samsung presentó el 11 de febrero los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, sus nuevos teléfonos que están disponibles en tiendas a partir del 6 de marzo, mismo día en el que los dispositivos comprados en preventa serán enviados.

En el evento del 11 de Febrero, Samsung también presentó el Galaxy Z Flip, el cual tendrá un costo de US$1,380 y está disponible en las tiendas físicas y en la tienda online de Samsung.

Precios del Galaxy S20 y Z Flip

128GB 256GB 513GB Galaxy S20 US$999 N/A N/A Galaxy S20 Plus US$1,199 N/A US$1,349 Galaxy S20 Ultra US$1,399 N/A US$1,599 Galaxy Z Flip N/A $1,380 N/A

AT&T



Por tiempo limitado, los clientes que tengan un plan AT&T Unlimited Extra o AT&T Unlimited Elite pueden obtener un Galaxy S20 de forma gratuita y un Galaxy S20 Plus a partir de US$200 al transferir su línea, comprar un plan de instalación calificado y canjear su teléfono actual.

Los tres dispositivos de la línea S20 tendrán acceso a la red 5G de AT&T, mientras que el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra también podrán acceder a la red 5G+ en lugares concurridos como estadios o escuelas.

El Galaxy Z Flip con AT&T tiene un costo de US$1,379.99 o bien se puede obtener por US$46 mensuales en un plan de 30 meses. El Z Flip está disponible en tiendas seleccionadas y en el sitio Web de AT&T.

Sprint

La nueva línea S20 está disponible en el sitio Web de Sprint.

Las ofertas de Sprint son:

Cámbiate a Sprint y obtén el Galaxy S20 5G gratis si canjeas tu Galaxy S8 o cualquier otro dispositivo posterior en "cualquier condición".

Contrata bajo un plan de renta Sprint Flex el Galaxy S20, Galaxy S20 Plus o Galaxy S20 Ultra y obtén un segundo Galaxy S20.

El Galaxy Z Flip también fue lanzado el 14 de febrero y se puede comprar a través del sitio Web de la operadora. Su precio con Sprint es de US$1,380 o también se puede comprar por US$57.50 mensuales con un plan de renta Sprint Flex.

T-Mobile

La línea S20 está disponible en tiendas T-Mobile a partir del 6 de marzo.

Los precios según cada dispositivo son:

Galaxy S20 de 128GB estará disponible por US$41.67 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Plus de 128GB estará disponible por US$50 mensuales en un plan de 24 meses y el modelo de 512GB estará disponible por US$50 mensuales en un plan de 24 meses y un pago inicial de US$149.99

Galaxy S20 Ultra de 128GB estará disponible por US$58.34 mensuales en un plan de 24 meses y el modelo de 512GB estará disponible por US$58.34 mensuales en un plan de 24 meses y un pago inicial de US$199.99

Las ofertas de T-Mobile son:

Todos los clientes nuevos o existentes pueden obtener cualquier Galaxy S20 a mitad de precio cuando canjean su teléfono existente.

La operadora ofrece un Galaxy S20 5G gratis en la compra de un Galaxy S20 5G y al agregar una línea.

Clientes también recibirán hasta US$200 de crédito en la tienda en línea Samsung.com al adquirir en preventa alguno de los teléfonos de la línea Galaxy S20.

Verizon

El Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra están disponibles en tiendas físicas y en línea a partir del 6 de marzo. Por su parte, el Galaxy S20 estará disponible "en el segundo trimestre de 2020", según un comunicado de prensa.

Los precios según cada dispositivo son:

Galaxy S20 estará disponible por US$41.66 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Plus estará disponible por US$49.99 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Ultra estará disponible por US$58.33 mensuales en un plan de 24 meses

Estas son las ofertas de Verizon:

Compra un Galaxy S20 Ultra 5G o un Galaxy S20 Plus 5G y obtén hasta US$1,050 de descuento en un segundo dispositivo Galaxy S20 al añadir una nueva línea y comprar el teléfono bajo un plan de pagos de Verizon.

Clientes nuevos y existentes pueden ahorrar US$150 adicionales al comprar un Galaxy S20 Plus 5G. Este descuento será retribuido en 24 mensualidades.

Clientes existentes pueden ahorrar hasta US$300 cuando actualizan sus dispositivos a un nuevo Galaxy S20, canjean su actual teléfono y cuentan con un plan ilimitado Verizon

Verizon ofrece hasta US$200 en créditos con Samsung a usuarios que compren en preventa el Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 Ultra.

Verizon también ofrece una suscripción de 6 meses al servicio de videojuegos por streaming Hatch en la compra de un Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 Ultra.

Visible

Visible, compañía de prepago de Verizon, tendrá disponible el Galaxy S20 a un precio de US$984 y el S20 Plus a US$1,176.

De acuerdo con la operadora, el 4 de marzo anunciarán una oferta para adquirir alguno de estos dispositivos y "más tarde en marzo" agregarán el Galaxy S20 Ultra a su inventario.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing del Galaxy Z Flip: Abrimos la caja del teléfono...

US Cellular

La operadora ofrece un descuento de US$500 en todos los modelos S20 a nuevos clientes que se suscriban a los planes ilimitados Everyday or Even Better, mientras que los clientes actuales de US Cellular pueden adquirir un S20 con un descuento de hasta US$200.

Sam's Club



Best Buy

Best Buy ofrece los tres modelos Galaxy S20 y ofrece hasta US$850 de descuento para clientes que adquieran un dispositivo en preventa, con activación calificada e intercambio de tu teléfono actual. La tienda de electrónicos también ofrece el Z Flip con un descuento de hasta US$350 al intercambiar tu teléfono actual y activar el teléfono.

Precio y disponibilidad del Galaxy Z Flip en México

El nuevo teléfono plegable de Samsung ya está disponible en preventa en la tienda en línea de Samsung México a un precio inicial de $33,000 pesos ($32,999 pesos para se exactos). Los usuarios que lo compren en preventa podrán hacerlo a 18 meses sin intereses con tarjetas participantes y 50 clientes podrán acceder a un evento VIP para recoger el producto.

Nota del editor: Este artículo se irá actualizado conforme tengamos información nueva.