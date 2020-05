Cómo celebrar el Star Wars Day 2020

starwars.com

Desde la primera vez que se celebró el 4 de mayo de 2011 en Toronto, Canadá, la de 2020 será la primera Star Wars Day sin desfiles ni convenciones de fanáticos. En mayo de 2020, la pandemia de COVID-19 ha llevado a muchos gobiernos del mundo a implementar normas de confinamiento y distanciamiento social. Así que este será un Star Wars Day sin celebraciones públicas en casi una década.

¿Por qué el 4 de mayo se festeja el Star Wars Day si la primera película, Star Wars Episode IV: A New Hope, se estrenó el 25 de mayo de 1977? La respuesta está en la similitud fonética en inglés entre el número 4 (four) y la palabra "Fuerza" (Force), que propiciaba la frase "May the 4th Be With You" (Que la fuerza esté contigo)

Así que aquí te damos algunos consejos para tener un feliz Día de Star Wars en 2020.

Disney Plus

La plataforma de streaming Disney Plus cambió el diseño de su sección dedicada a Star Wars, con los bocetos originales que Ralph McQuarrie hizo para la trilogía original.

Disney+ shares beautiful Star Wars art through the years in honor of May the 4th 🎨 pic.twitter.com/QL2KN7peHY — Fandom (@getFANDOM) May 1, 2020

Además, incluyó siete nuevos avatares para actualizar tu imagen de perfil en la plataforma.

To celebrate #StarWarsDay @disneyplus has added several new #StarWars avatars, including Maul, Jabba the Hutt, Bo-Katan, D-0, Commander Rex, a Porg, and a 322nd Clone Trooper. pic.twitter.com/uTPWCDr7tV — The Star Wars Underworld (@TheSWU) May 4, 2020

Pero lo más importante es que durante el Star Wars Day Disney Plus estrenó The Rise of Skywalker (2019), por lo que por primera vez las nueve películas de la llamada saga Skywalker están reunidas en una misma plataforma de streaming. Al fin, un fanático puede iniciar un maratón de Star Wars y ver todas las películas que la integran.

Además, la plataforma estrenó también el primer episodio de la docuserie Disney Gallery: The Mandalorian, cuyo capítulo debut está dedicado a los cinco directores que participaron en la temporada 1 de The Mandalorian.

Disney Plus cerró finalmente su celebración del Star Wars Day con la emisión del capítulo final de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, lanzada originalmente en 2008 y que, 12 años después, llegó a su conclusión con el episodio Victory and Death de la séptima y última temporada.

Lego galáctico

La firma danesa Lego lanzó una campaña de ofertas solo disponible por el Star Wars Day, con una sección especial dentro de su página Web dedicada a la saga. Entre las novedades de 2020 están la réplica de la nave Razor Crest de la serie The Mandalorian y las figuras del mandaloriano y Baby Yoda hechas en Lego en la línea BrickHeadz.

Visitas virtuales

Si bien los parques Disneyland (California) y Walt Disney World (Florida) están cerrados por los momentos debido a la pandemia de COVID-19, en CNET en Español visitamos la zona de atracciones dedicada a Star Wars en estos parques.

Aquí puedes ver los detalles del recorrido de CNET en Español de la zona temática Galaxy's Edge y la visita a la atracción inmersiva Rise of the Resistance.

Rise of the Resistance: La nueva atracción de Disneyland...

Ofertas

Como suele hacer cada año, starwars.com reúne las ofertas más interesantes del Star Wars Day. Estas ofertas solo son válidas durante el 4 de mayo. Entre los objetos con descuentos hay pósters y dibujos por Acme Archives y Dark Ink, camisetas, decoración para el hogar, juguetes, figuras de acción de colección, historietas Marvel, cubiertas para teléfonos móviles y toda una gama de mercancía temática en las tiendas virtuales de y .