Cómo cancelar tu suscripción a PlayStation Plus

El servicio PlayStation Plus es muy útil si quieres juegos gratis para PlayStation o si juegas en línea. Pero si ya no juegas o los títulos que ofrecen ya no te atraen y encima vives en México que está por sufrir un aumento de precios, aquí te decimos cómo cancelar tu suscripción.

Para cancelar tu suscripción a PlayStation Plus, que tiene un costo anual de US$40, simplemente sigue los siguientes pasos:

Asegúrate de usar Firefox o Chrome (el servicio de PlayStation no funciona en Safari). Entra a la página de My PlayStation. Inicia sesión con tu cuenta en la que quieres cancelar el servicio. En la pantalla principal, ve a la esquina superior derecha y haz clic sobre tu foto de perfil. Del menú que aparece, selecciona "Administración de suscripciones". Ahí aparecerá tu suscripción a PlayStation Plus y por cuánto tiempo. A la derecha de tu suscripción hay un botón "Desactivar la renovación automática", haz clic.

Una vez hecho el último paso, podrás seguir jugando y usando Plus hasta que llegue la fecha de corte (que aparece debajo del costo de tu suscripción).

Desde ese apartado puedes acceder a cualquier otra suscripción que tengas activa y desactivarla, o viceversa.