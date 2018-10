Cómo saber si tus datos de Facebook fueron robados por hackers

Facebook

La información de hasta 18 categorías de datos pudo haber caído en las manos de hackers que accedieron la plataforma de Facebook durante un período de casi un año debido a una vulnerabilidad que aprovecharon en la función "View As".

Yo soy una de las personas afectadas.

Según Facebook, los hackers obtuvieron la información de un total de 30 millones de usuarios, pero lo que se robaron varía de persona a persona. Yo estoy en el grupo de los 14 millones con la lista más grande de datos robados.

En el caso de los 14 millones de usuarios afectados como yo, los datos robados incluyen nuestros nombres, teléfonos, correo, religión, estado civil, idioma, educación, trabajo, cumpleaños, dispositivos desde los que se inicia sesión, lugar de nacimiento, ciudad de residencia y los 10 últimos lugares en los que hemos sido etiquetados.

Los hackers le robaron a otras 15 millones de personas sus nombres y un número de teléfono, correo electrónico o ambos. Al millón restante no se le robó nada.

Cómo saber si mis datos de Facebook fueron robados

Facebook dijo que sólo le iba ha avisar a los 30 millones de afectados del robo de datos. Por lo tanto, los otros 2,200 millones de usuarios que tiene en su red social no tendrán que preocuparse, al menos por ahora.

Facebook agregó que a los afectados les mandará una alerta en los próximos días (mira la foto de arriba para ver un ejemplo). Los que tienen curiosidad de si recibirán o no una alerta pueden hacerle clic a este enlace, https://www.facebook.com/help/securitynotice para visitar el servicio de ayuda. Si has ingresado a tu cuenta, este link te llevará a una página personalizada con el aviso de seguridad. Si fuiste afectado, como yo, observaras que Facebook vuelve a explicar lo que ocurrió y verás una sección con la pregunta "¿Ha sido mi cuenta de Facebook afectada por el asunto de seguridad? En mi caso dice que "Sí".

Facebook vía Claudia Cruz/CNET

Otra manera de revisar si estás entre los afectados es entrar al servicio de ayuda haciendo clic al símbolo de interrogación en la parte superior derecha de tu perfil de Facebook. Dentro de la caja de texto en la parte superior centro de la página necesitas escribir "security notice". Luego presiona la tecla de intro. Si después Facebook te lleva a otra página que comienza con el título "Una actualización importante sobre el reciente incidente de seguridad de Facebook" (en inglés sería, "An important update about Facebook's recent security incident"), es porque has sido afectado. Sigue leyendo para saber qué tipo de datos se robaron los cibercriminales.

Claudia Cruz/CNET

Si no fuiste afectado, cuando llegues al centro de ayuda, Facebook te mostrará otro mensaje:

"Basándonos en lo que hemos aprendido hasta ahora, su cuenta de Facebook no se ha visto afectada por este incidente de seguridad. Si encontramos más cuentas de Facebook afectadas, restableceremos sus tokens de acceso y notificaremos a esas cuentas".

El hackeo se realizó después de que los atacantes se robaran los tokens de acceso, es decir, las credenciales de inicio de sesión tras explotar la vulnerabilidad en el código de la función Ver como (View as).