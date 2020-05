¿Cómo ahorrar dinero con aplicaciones gratis en tu celular?

César Salza / CNET en Español

No todos somos buenos para ahorrar dinero en el banco, en la alcancía o en una caja fuerte. Algunos, necesitamos otras técnicas para poder guardar dinero y utilizarlo cuando lo necesitemos realmente, y no gastarlo por gastarlo.

A continuación te voy a contar cómo ahorrar dinero utilizando aplicaciones que puedes descargar en tu celular iOS o Android y además te contaré cuál es mi favorita y por qué.

Aplicaciones para ahorrar dinero

Lo primero que debes tener en cuenta es que aunque estas aplicaciones para ahorrar dinero son gratuitas, todo lo gratis en esta vida digital tiene un precio, y en este caso son tus datos personales. Yo he estado utilizando varias de estas apps por más de seis meses y no he tenido ningún problema, aunque ten en cuenta que para poder ayudarte necesitan tener acceso a tu cuenta y algunas de ellas incluso a tu Número de Seguridad Social, en el caso de que se basen en la inversión en bolsa para ayudarte a ahorrar.

Las aplicaciones para ahorrar dinero requerirán que tengas en mano tus datos personales y también el acceso a tus cuentas y tarjetas de crédito, en caso de que sean necesarias para el programa de ahorros que vas a ejecutar. Aunque siempre debes ir con prevención, el acceso se otorga mediante una conexión segura que los bancos le dan a estas apps, y no tienes que darles tu contraseña, por lo cual siempre podrás desconectarlas dirigiéndote a tu propio banco.

Para mantener la seguridad de tus datos personales, te recomendamos no seguir ninguna función de "compartir con amigos", ya que te arriesgas a llamar la atención en redes sociales o Internet a los estafadores.

No te asustes, esta es solo información que debes conocer, porque queremos que ahorres de verdad.

Digit, un app para ahorrar con metas

Digit es mi aplicación favorita. Está disponible para iOS y Android, y es muy fácil de configurar. Su funcionamiento es simple, deberás introducir la cuenta en la que está el dinero que deseas ahorrar como primer paso.

¿Por qué necesita tu cuenta? Simple. En vez de sacarte US$10 del bolsillo y meterlos en la alcancía, Digit meterá la mano en tu cuenta siguiendo normas establecidas por ti, para ayudarte a ahorrar de manera casi invisble.

Digit es una aplicación que te ayuda a ahorrar con la configuración de metas. Digamos que deseas ahorrar para irte de viaje en tu cumpleaños unos US$1,000. Y tu cumpleaños es el 15 de noviembre. Puedes establecer con Digit que quieres ahorrar ese dinero desde hoy a esa fecha, y la aplicación cada día, irá ahorrando un poquito.

Mientras más cerca esté la meta, más dinero sacará Digit de tu cuenta para colocarlo en la aplicación, a salvo de ti y de tus intenciones de salir a gastar y derrochar tu dinero. Puedes establecer varias metas al mismo tiempo y colocarles diferentes fechas. Ten en cuenta que Digit solo podrá cumplir con tu meta si la cuenta tiene saldo suficiente.

Además, puedes establecer que Digit deje de ahorrar cuando tu cuenta tenga un límite de dinero, para que no te quedes sin efectivo.

Digit también puede ser configurada para pagar tus tarjetas de crédito. Y si te preguntas cómo sacar tu dinero para gastarlo, simple, porque puedes enviarlo a tu cuenta en dos días hábiles o pagando US$0.99 en una transacción inmediata.

Qapital

Qapital, si gastas, ahorras

Qapital es un poquito diferente a Digit, aunque tiene el mismo fin y ofrece otras posibilidades. En esta aplicación para ahorrar dinero tu puedes crear reglas que automáticamente harán al app ahorrar por ti. Puedes decirle que haga un redondeo cada vez que gastes, por ejemplo. Así, si gastas US$10.50, el app ahorrará los 50 céntimos restantes.

Qapital permite que crees metas de ahorros con tu familia. Así, si todos quieren irse de viaje de Navidad, todos podrán aportar un poquito a ese objetivo común, y también puedes crear metas de la misma forma que lo haces con Digit.

Eso sí, a diferencia de la aplicación anterior, en esta tienes que ser miembro para poder usarla, y hay tres niveles de membresía: US$3, US$6 o US$12, la más alta te ofrece más herramientas y además te da o.10 por ciento de interés, que es bastante más bajo que una cuenta de ahorros.

Qapital también ofrece una tarjeta de crédito, para que puedas gastar tu dinero cuando quieras, aunque también puedes enviarlo de vuelta a tu cuenta corriente configurada en el app.

Simple

Simple

Simple es como un banco, en una aplicación, que te ofrece la creación sin costo alguno de una cuenta corriente, una tarjeta de débito y una sub cuenta de ahorros protegida. A esto debemos sumar que tiene herramientas para ayudarte a fijar metas y ahorrar, puedes crear reglas de que cada vez que hagas un gasto ahorres, y no tiene prácticamente cobro de ninguna tasa por uso.

Algo interesante es que la cuenta de ahorros tiene una tasa de interés relativamente alta del 1.40 por ciento APY, del lado negativo tenemos que no puedes hacer pagos desde esta cuenta. Aunque puedes usar cheques o la tarjeta de débito.

Acorns

Esta es una herramienta bastante diferente. Acorns es una aplicación para ahorrar dinero ligeramente avanzada, aunque no tanto, porque es para novatos que quieren jugar con la bolsa de valores. La idea es simple, conectas tu cuenta y Acorns obtiene dinero redondeando el importe cada vez que hagas un gasto, cuando llegas a US$5, envía el dinero de tu cuenta al app y los invierte.

En la aplicación puedes configurar el tipo de inversiones que deseas hacer, y permitir que Acorns invierta tu dinero por ti. A diferencia de las otras apps, aquí tienes tantas oportunidades de maximizar tus ingresos como de perderlos, ya que está directamente ligado a la Bolsa de Valores de Nueva York y a las inversiones que realices.

Hay diferentes portafolios en Acorns, y la aplicación te guiará. Si indicas que eres un novato, colocará tu inversión en fondos más seguros, mientras que si eres experto podrás invertir de forma más agresiva. Algo interesante es que si haces compras en los socios de Acorns –como Nike, Airbnb, entre un montón de marcas conocidas– esas compañías ofrecen un porcentaje de tu compra de vuelta, que se invierte en tu fondo.