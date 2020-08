¿Cómo afecta a tu celular Huawei el bloqueo total de Estados Unidos?

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La prórroga del gobierno de Estados Unidos a Huawei expiró, y de momento la empresa no puede hacer negocios con Google ni otras empresas de origen estadounidense sin recibir un permiso especial. Eso ha generado muchas dudas sobre los celulares de la empresa y a continuación vamos a resolver algunas de ellas.

Toda la información que te contaremos a continuación es oficial, y fue provista por Huawei a CNET en Español.

Lo primero que debemos aprender a diferenciar es un celular con Google Mobile Services (GMS) o servicios de Google y un celular con Huawei Mobile Services (HMS). Los primeros tienen todos los apps de Google instalados apenas enciendes el celular por primera vez, y sobre todo cuentan con la tienda Google Play para descargar apps, y aunque esos también poseen los servicios de Huawei, los celulares que solo son HMS no tienen esos apps, y solo poseen la Huawei App Gallery como modo oficial de descargar aplicaciones.

¿Seguirán actualizándose los celulares de Huawei?

Los celulares con Google Mobile Services continuarán actualizándose sin problemas, y una vez que lo hagan mantendrán tanto la tienda de aplicaciones Google Play como todos los servicios de Google instalados. Es decir, que no debes tener miedo a actualizar a Huawei EMUI 10 o EMUI 11 en el futuro, en caso de que tu celular esté pendiente de alguna de esas actualizaciones.

Si tienes un celular que no posee los GMS -- es decir no tiene Google Play Store --, entonces tu celular pertenece a HMS, y también obtendrás las actualizaciones del sistema necesarias.

Recuerda que cada compañía establece qué celulares se actualizarán al siguiente sistema operativo. Por lo general ,teléfonos con más de dos años no suelen recibir actualizaciones de software, pero Huawei ya ha actualizado celulares viejos antes, así que podría sorprendernos en el futuro.

EMUI se basa en Android Open Project Source, por tanto seguirá recibiendo actualizaciones aunque Huawei no sea socia de Google.

¿Huawei seguirá emitiendo parches de seguridad a sus celulares?

Sí. Los parches de seguridad provenientes del Android Open Project Source continuarán siendo distribuidos con la misma regularidad a los diferentes modelos.

¿Si restablezco un celular Huawei desde cero, pierdo la Google Play Store y los servicios de Google?

No. Según Huawei, si por algún motivo un celular con los servicios de Google necesita ser restablecido o reiniciado desde cero, el teléfono efectivamente vuelve a su estado de fábrica original. Eso quiere decir que se encenderá con la última versión de Android que tenías, y todos los servicios de Google como siempre.

Si el teléfono que restableces es un celular con los servicios de Huawei, pasará lo mismo. Tendrás la App Gallery y los servicios conexos, como cuando lo compraste.

¿Se actualizarán de forma regular las aplicaciones?

Las aplicaciones que hayas descargado de la Google Play Store y que podrás seguir descargando sí podrán actualizarse de forma natural. Lo mismo sucederá si las descargas de la App Gallery.

¿Podré usar un celular Huawei en Estados Unidos?

De momento no existe ningún problema para usar un celular Huawei en Estados Unidos. Si viajas de otro país, no deberías tener ningún problema. Yo he utilizado el Huawei P40 Pro Plus en redes de Estados Unidos sin problemas en las últimas semanas.

Este artículo puede actualizarse en cualquier momento si encontramos nueva información que pueda ser de tu interés.