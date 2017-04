Cómo activar el fondo oscuro en YouTube

Claudia Cruz/CNET

A veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo... Eso es lo que sentirás cuando actives el fondo oscuro en YouTube.

Un usuario del foro de preguntas Reddit compartió el jueves su hack para cambiar el fondo del servicio de streaming de videos de YouTube al color negro. Un fondo oscuro en esta plataforma de contenido resaltará mejor los colores y te hará sentir que casi, casi estás disfrutando estos videos como si estuvieras en un cine.

Para activar el Dark Mode, es decir el Modo oscuro, en YouTube debes asegurarte de que la versión de tu navegador Chrome sea la No. 57 o posterior y luego seguir estos pasos que publicó The Next Web:

Abre YouTube en tu navegador Chrome.

Los usuarios de Chrome, ya sea en una computadora Mac o Windows, deberán abrir la pestaña para desarrolladores.

Esta pestaña se abre en una Mac presionando simultáneamente Option + Cmd + I, mientras que en una PC presiona Ctrl + Shift + I.

En la parte superior de la pestaña, escoge la pestaña Console.

De lado del corchete pega el siguiente código: document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"

Presiona Enter y cierra la pestaña para desarrolladores.

Refresca la página de YouTube.

Aún no notarás ningún cambio. Ahora, dirígete a la parte superior derecha y presiona tu avatar. Debería abrirse un menú nuevo. Escoge Activar Modo Oscuro. ¡Ya está!

Si no ves la opción para modo oscuro, vuelve a repetir los pasos entrando de nuevo a la pestaña de desarrolladores e ingresando el código. Eso fue lo que tuve que hacer.

Debido a que este modo apareció con la actualización de Chrome, es posible que Google ya iba a introducir el modo oscuro como parte de sus esfuerzos para darle más atención a su plataforma clásica y también al nuevo servicio de streaming de televisión en vivo YouTube TV que lanzó este marzo. Un fondo oscuro en una computadora o en un TV mediante el aparato de transmisión de video Chromecast mejorará la experiencia del usuario.