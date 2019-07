¿Cómo acceder a la vista Look Around en Apple Maps?

Captura de pantalla / CNET en Español

El nuevo sistema operativo para celulares de Apple, iOS 13, incorpora una función en Apple Maps llamada Look Around, que básicamente podríamos decir que es un Google Maps Street View mejorado y que incluye una vista de 360 grados.

Apple Maps fue lanzado por primera vez en 2012, cuando la empresa dejó de instalar Google Maps en sus celulares. Los mapas pasaron de 2D a 3D, y aunque al principio era imposible obtener direcciones precisas en todo el mundo, con el paso del tiempo la empresa ha ido agregando herramientas de navegación que le han comenzado a hacer cada vez más útil.

En iOS 13 Apple Maps gana Look Around, una especie de Street View de Google pero reinventado, porque no solo es mucho más fácil de navegar (cuando pulsas en un sitio, el mapa te lleva justo a donde quieres y no cuatro edificios más allá), sino que también puedes verlo a media pantalla, al mismo tiempo que ves la cartografía sobre la que debes caminar.

César Salza / CNET

Cómo usar Look Around de Apple Maps

Existen varias formas de acceder a la nueva vista Look Around en Apple Maps, una de ellas es directamente en la pantalla principal de los mapas, ya que en el lateral derecho encontrarás una barra en la que se encuentran unos binoculares, que es el logo de esta nueva herramienta dentro del app.

Cuando accedes de esta manera, la pantalla se divide en dos, y entonces tienes una vista cartográfica en la parte inferior, y la vista 360 en la superior. Puedes moverte en cualquiera de los dos mapas y tus acciones se reflejarán también en el otro.

Si deseas poner la vista 360 en pantalla completa para navegar de una mejor manera, puedes hacerlo con la flecha del área superior derecha. Otra manera de acceder es escribiendo la dirección en la barra, y activando el apartado "Look Around" que te saldrá justo debajo de ella.

Reproduciendo: Mira esto: Beta Pública de iOS 13: La probamos