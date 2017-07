Netflix y Marvel Television presentaron la noche del viernes, en el célebre Salón H de la Comic-Con de San Diego, un panel dedicado a la miniserie The Defenders, que reúne a los cuatro superhéroes de Marvel con series propias en el servicio de streaming.

Netflix también anunció que la serie Iron Fist fue renovada para una segunda temporada.

En la presentación se proyectó al público asistente el primer episodio de la miniserie -- que se estrena el próximo 18 de agosto -- y se divulgó el segundo tráiler, que puso el énfasis en las dos villanas principales del programa: Alexandra, un nuevo personaje interpretado por Sigourney Weaver; y Elektra (Elodie Yung), figura introducida en la segunda temporada de Daredevil.

El acto contó con la presencia en tarima de las estrellas del programa: Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage), Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist), Sigourney Weaver (Alexandra), Elodie Yung (Elektra), Deborah Ann Woll (Karen Page) y Jessica Henwick (Colleen Wing).

The Defenders es el equivalente televisivo de The Avengers. Son cuatro superhéroes que se unen para combatir las amenazas que se ciernen sobre la ciudad de Nueva York. La miniserie tiene cuentas en Twitter y Facebook así como una página Web dedicada al diario The New York Bulletin, periódico ficticio que figura en las cuatro series de Marvel en Netflix.

The Defenders se estrena en Netflix el próximo 18 de agosto.

