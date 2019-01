Estos son los comerciales del Super Bowl 2019 que hemos visto a la fecha

Puede que el Super Bowl no sea del agrado de todo mundo (ahem, ahem), pero si algo nos reúne a todos cada año alrededor del televisor ese domingo de fútbol americano son los dichosos comerciales –bueno, y el espectáculo del medio tiempo también. ¿Cómo olvidar ese Super Bowl de 1984 cuando conocimos la computadora Maccintosh de Apple o al adorable niñito que se siente Darth Vader en este spot para Volkswagen? Y es que algunos comerciales que se estrenan durante el Super Bowl suelen dar pie a conversaciones y tendencias que, en ocasiones duran días y hasta meses.

Pero ¿qué esperamos ver este año cuando Los Angeles Rams se enfrenten a los New England Patriots el 3 de febrero? La revista AdAge tiene una lista completa de todas las compañías que han comprado espacio en el Super Bowl, incluyendo Walt Disney, el app de citas Bumble y la empresa de seguridad para el hogar SimpliSafe.

A continuación te presentamos algunos de los anuncios que hemos visto a la fecha.

Captura de pantalla por Laura Martínez/CNET

Aguacates de México

Hace unos días, vimos apenas un teaser para lo que sería un anuncio más largo de la organización Avocados from Mexico. En el teaser veíamos a tres cachorritos intentar cantar (yup, cantar) el popular jingle de la organización bajo la batuta de la actriz de Broadway Kristin Chenoweth. El miércoles pudimos ver una versión más larga de este bizarro comercial, concretamente una de 30 segundos, que muestra una competencia de humanos compitiendo por un premio que parece ser... un guacamole gigante.

Esta no es la primera vez que Avocados from Mexico llega al "gran juego", aunque para ser honestos su comercial de 2019 no nos tiene tan fascinados como los anteriores. Echen un ojo al teaser. ¿Qué les parece?

Skittles está haciendo un musical de Broadway

Agrandar Imagen Skittles

El comercial de este año para Skittles Candy es protagonizado por Michael C. Hall y será presentado como si fuera un musical de Broadway, que realmente se presentará ante una audiencia en vivo en Nueva York en el mismo momento en que el juego se está llevando a cabo. De acuerdo con la revista especializada en espectáculos Playbill, el show promete dar una "mirada auto-reflexiva" en torno al consumismo y a la publicidad de las marcas. Los ingresos de los boletos a dicho espectáculo se donarán a la organización Broadway Cares/Equity Fights AIDS, y Skittles igualará los montos de las donaciones.

Mr. Peanut y A-Rod



El exjugador de los Yankees, Alex Rodríguez, se vuelve un poco chiflado (nutty) en un anuncio de Planters donde actúa como coprotagonista de la famosa mascota con sombrero de copa y monóculo, Mr. Peanut. El teaser muestra a Mr. Peanut, sentado en un sofá, arrojando cacahuates a su nuevo amigo, quien intentará atraparlos en su boca.

Amazon contrata a astronautas y a Harrison Ford

Un conjunto de teasers misteriosos nos da una pista al Programa de Pruebas Beta de Amazon para celebridades. Una entrada de blog en el sitio para Alexa de Amazon afirma que el programa beta es una división supersecreta de Amazon que "emplea a celebridades para probar tecnologías habilitadas para Alexa como la resonancia de forma de onda de audio subacuática, la traducción de idiomas interespecies y comandos controlados por voz para combatir el estrés".

Míralos aquí abajo.

Backstreet Boys se encuentran con Chance the Rapper

En dos breves teasers para un anuncio de Doritos, la famosa banda Backstreet Boys parece estar audicionando a Chance the Rapper para un papel en su grupo, pero parece que el rapero no está haciendo un buen trabajo.

Christina Applegate y los M&Ms

Christina Applegate está tratando de entrar a su coche en un estacionamiento, pero alguien realmente pequeño parece impedírselo. ¿Se tratará de uno de esos chocolatines miniatura?

Bublé vs. Bubly

El cantante Michael Bublé parece estar molesto porque la marca de bebida Bubly casi le ha copiado su nombre. En este clip podemos ver a Bublé, sentado en el piso de una tienda de conveniencia cambiando, con un marcador, el nombre Bubly por... Bublé.

El regreso del Big Lebowski

Parece que el dude (Jeff Bridges) de The Big Lebowski, con su amor por el boliche y los rusos blancos, no era muy fan de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) de Sex and the City con sus gustos caros y sus cosmopolitans. Pero en los comerciales, cualquier cosa puede pasar. En un anuncio para la cerveza Stella Artois, Parker decide pedir una Stella Artois en lugar de su cosmo tradicional, y el dude también rechaza a su querido white russian por una cerveza. Algunos fans esperaban que un enigmático tuit enviado por Bridges significaría una secuela de The Big Lebowski, pero no fue así. Al menos veremos al dude en un anuncio que hará su debut el domingo.

A las sirenas les gusta la soda

Bonnie y Vivian son una sirenas que protagonizan un aviso para Bon & Viv Spiked Seltzer en el que presentan su bebida a un grupo de tiburones.

Todo en color magenta

No estamos enteramente seguros de qué es lo que planea T-Mobile para el Super Bowl, pero según un tuit del presidente ejecutivo de la telefónica, John Legere, habrá un aviso y tiene que ver con ... el color magenta, el distintivo color de la compañía.

That’s right!! @TMobile is back in the Super Bowl AGAIN!! See you Sunday!! pic.twitter.com/XA550wPkY5 — John Legere (@JohnLegere) January 28, 2019

Budweiser y la canción de Bob Dylan



Pocas compañías tienen tantos anuncios memorables en el Super Bowl como Budweiser. Este año, la compañía está promocionando el uso de la energía eólica, gracias a la canción "Blowing in the Wind" de Bob Dylan y un dálmata cuyas orejas vuelan en la brisa mientras un grupo de caballos se pasean por un campo repleto de aerogeneradores.

El Super Bowl se transmitirá el 3 de febrero en CBS, la empresa matriz de CNET y CNET en Español.

Nota del editor: Estaremos actualizando este artículo conforme vayamos conociendo más anuncios.

Super Bowl 2019: Todas tus opciones para ver el gran juego

Prepara tu TV para el gran juego