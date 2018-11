iPhone XR tras un mes de uso: ¿Vale la pena?

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El iPhone XR lo imaginaba como un iPhone 5C —como una versión debilucha del celular insignia de Apple en turno— y nunca había estado tan equivocado.

Durante el último mes, he usado el iPhone XR como mi teléfono principal y no solo me parece el mejor tamaño de toda la cartera de teléfonos actuales de Apple, sino que también me parece que es el iPhone que la mayoría de personas que buscan un nuevo teléfono de Apple deberían comprar.

El iPhone XR no es el mejor teléfono de Apple de este año, pero sí es el ideal –en mi opinión. Esto es porque tiene el mismo procesador A12 Bionic que vemos en los XS; un diseño de delgados biseles y todas las funciones de TrueDepth; tiene los mismos 3GB de RAM que el XS de 5.8 pulgadas y aún así cuesta al menos US$250 menos que el XS.

Pero no me crean o tomen lo que digo por sentado — la mejor forma de comprobarlo es sostenerlo en la mano y les pasará lo mismo que a mí. Apenas sostienes el XR con su tamaño de pantalla de 6.1 pulgadas y su peso de 194 gramos, te darás cuenta que es un tamaño lo suficientemente grande como para no necesitar el XS Max y al mismo tiempo es más grande que el XS para ver un poco más de contenido en fotos o páginas Web.

Lo que me ha gustado del iPhone XR:

Su ergonomía: Como ya lo dije, el tamaño del iPhone XR se me hace el ideal para cualquier usuario. Se siente increíblemente bien en la mano y no es tan grande como el iPhone XS Max.

Como ya lo dije, el tamaño del iPhone XR se me hace el ideal para cualquier usuario. Se siente increíblemente bien en la mano y no es tan grande como el iPhone XS Max. El diseño: Es cierto que el iPhone XR no luce tan espectacular porque sus costados no son de acero (son de aluminio), pero eso lo compensa con la variedad en tonos. Personalmente me gusta el amarillo, el rojo y el azul; pero hay otros tres tonos (negro, blanco y coral) para todos los gustos.

Tiene opción de 128GB: Esto podría no ser relevante para algunos, pero para mí sí. El iPhone XR se puede comprar en versiones de 64GG, 128GB y 256GB de almacenamiento interno, mientras que sus hermanos mayores carecen de la opción de 128GB (y hay opción de hasta 512GB). A mi parecer 128GB es la mejor opción porque es suficiente para una enorme cantidad de canciones, fotos y videos y no tienes que desembolsar mucho.

La duración de batería: El iPhone XR tiene la mejor duración de batería de los tres nuevos iPhone y quizá de todos los celulares que han existido. Con una sola carga me llega a durar un día y medio y hasta dos. Yo hubiera pensado que el XS Max duraría más, pero al tener una pantalla LCD de menor tamaño, el XR tiende a durar más en temas de batería.

Tiene carga inalámbrica: Otra vez, el XR se deja muy poco en relación con los XS. Al tener un bello cuerpo de vidrio, el iPhone XR también se puede cargar con una base Qi.

Es resistente al agua: Aunque no soy de los que recomiendan meter al agua a un celular (para eso están las cámaras de acción), es bueno tener cierta protección. El iPhone XR tiene resistencia al agua IP67 que no es tan buena como la de los XS (IP68) pero que será de utilidad para los accidentes.

Tiene modo Retrato: El iPhone XR tiene una sola cámara en su espalda, pero eso no impide que las fotos de personas con el modo Retrato salgan con el fondo desenfocado. En el XR, Apple hace este efecto por medio de software para que funcione tan bien como en el XS que utiliza las dos cámaras para ello. Al funcionar por software, las fotos no son recortadas como en el caso de los XS, así que puedes tomar retratos con más campo de visión. Eso sí, el modo Retrato no funciona con objetos o animales (aunque eso lo puedes solucionar utilizando el app Halide, uno de mis favoritos para fotografía).

Tiene TrueDepth

No le pide mucho a los XS: El iPhone XR tiene un cuerpo de delgados biseles, equipa el sistema TrueDepth, tiene el procesador A12 Bionic y 3GB de RAM. A grandes rasgos obtienes (casi todo) lo mejor que Apple puede ofrecer pero sin pagar mucho.

Lo que no me gusta del iPhone XR

Y claro, no todo puede ser miel sobre hojuelas, así que aquí va lo que no me ha gustado tanto del iPhone XR, o más bien lo que echo de menos de otros iPhone en comparación con el XR:

Sí echo de menos la pantalla OLED: Aunque el iPhone XR tiene una pantalla tan buena como la de un iPhone 8, extraño la pantalla OLED. Sé que la pantalla LCD es suficiente para muchas personas, pero los usuarios más exigentes sí querrán las bondades del OLED como negros más oscuros y colores más vibrantes.

Me hace falta 3D Touch: Soy de las pocas personas que usan 3D Touch y de verdad lo extraño en el iPhone XR. Apple se dio cuenta que 3D Touch es muy útil en cosas tan banales como ver las notificaciones y por medio de software está haciendo algunas mejoras, pero me gustaría ver más implementaciones así en todo el sistema (sobre todo la de una presión larga sobre los iconos para mostrar un submenú de acciones rápidas).

La ausencia del lente telefoto: Si te gusta la fotografía, quizá extrañes el segundo lente telefoto que está presente en los XS. Este lente ayuda a que las imágenes con zoom salgan mucho mejor.

El precio: Aunque US$749 es un precio razonable por tener un iPhone X

Con un precio inicial de US$750, el iPhone XR cuesta US$250 y US$350 menos que el iPhone XS y iPhone XS Max, respectivamente, y aún así logra tener sus funciones más importantes. Es cierto que el teléfono pierde algunas características como la pantalla OLED, la mejor resistencia al agua o la cámara trasera doble, pero son características que en la mayoría de ocasiones, y aún más importante, para la mayoría de personas, serán aspectos que no son necesarios.

Amigos, conocidos y familiares me han preguntado si deben comprar el iPhone XS o iPhone XS Max, pero yo les sugiero que el iPhone XR es una mejor opción a menos que forzosamente quieran la pantalla OLED o el segundo lente en la espalda; el resto de diferencias me parecen superfluas (como el grosor de biseles, la resistencia al agua o la diferencia de algunos materiales).

Pero lo que más me gusta del iPhone XR es que sigue siendo un iPhone, a pesar de su precio inferior y diferencias con los XS. El XR ejecuta iOS que a mi gusto es el sistema operativo más seguro, más fácil de usar y con la tienda de apps que reúne lo mejor en calidad y cantidad. Es un teléfono completo, balanceado y listo para entrar en un ecosistema de Apple o para ser el punto de partida de uno nuevo.

Si no quieres gastar mucho y estás pensando en un nuevo iPhone, el XR es tu mejor opción… Ahora lo único difícil es decidir qué color comprar.