Comcast se une a Movies Anywhere y ya llegó Amazon Prime Video a X1

Comcast

Comcast quiere que cuando te sientes a ver televisión por su servicio de cable X1 puedas ver cualquier película que hayas comprado por un servicio de streaming –y también puedas gozar de las series originales de sus rivales.

La gigante de telecomunicaciones anunció el jueves que los suscriptores al servicio de streaming Movies Anywhere podrán accederlo por su plataforma Xfinity X1. Movies Anywhere es una especie de puente digital que permite a los usuarios combinar, en un solo lugar, las películas o series que han comprado en iTunes, Amazon, Google Play, Vudu.

Esto significa que si en Google Play compraste la película Black Panther, Movies Anywhere te dejará verla no solo en Google, sino también en Amazon, iTunes y ahora Xfinity X1, ya sea por la caja transmisora X1 en tu sala, el app Xfinity Stream o el sitio Web.

Movies Anywhere ya cuenta con el respaldo de cinco estudios de Hollywood incluyendo Disney, Universal, Sony, Fox y Warner Bros.

Los clientes de Comcast que se inscriban ahora a Movies Anywhere podrán aprovechar un regalo las versiones digitales de Happy Feet, The Martian y The Fate of the Furious.

Además de la compatibilidad con Movies Anywhere, Comcast también anunció esta semana que ya se finalizó la integración de Amazon Primer Video a la plataforma Xfinity X1.

Ahora los suscriptores del servicio de cable podrán acceder todas las series originales de Amazon Prime Video por la caja transmisora de Comcast (como The Marvelous Mrs. Maisel y Mozart in the Jungle) ahorrándole la necesidad al usuario de comprar un dispositivos Fire TV o Fire Cube. Comcast también ha actualizado el servicio de voz en su control remoto para reconocer los títulos de los programas de Amazon Prime Video lo que permitirá a sus usuarios hacer búsquedas con más facilidad.

Aparte de Prime Video, los clientes de Comcast también tienen acceso por Xfinity X1 a competidores como Netflix, YouTube y Tubi TV.