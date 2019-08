Comcast ampliará la elegibilidad de su servicio Internet Essentials

Comcast

Comcast anunció que expandirá la elegibilidad para tener acceso a su servicio Internet Essentials, programa que ofrece Internet de banda ancha a hogares de bajos recursos en Estados Unidos a un costo de US$9.95 al mes. Con esta modificación, Comcast duplicará el número de hogares a los que otorga el servicio, por lo que ahora serán unos 7 millones de hogares los que tengan acceso a Internet de bajo costo.

En sus inicios, en 2011, Comcast ofrecía el programa Internet Essentials a los hogares de niños de bajos recursos que calificaban para recibir apoyo alimentario dentro de sus escuelas. Sin embargo, el programa ha realizado 11 ampliaciones de elegibilidad por lo que ahora, el acceso a Internet de bajo costo incluso está disponible para veteranos de guerra y personas que sufren alguna discapacidad.



"Esta [nueva] expansión es la culminación de una meta audaz que nos planteamos hace ocho años, que fue cerrar la brecha digital de manera significativa para los estadounidenses de bajos recursos", afirmó David L. Cohen, vicepresidente ejecutivo y director de diversidad de Comcast NBCUniversal.



Para tener acceso al servicio de Internet Essentials, los solicitantes deberán demostrar que participan en uno de los más de 10 distintos programas federales de asistencia que existen; por ejemplo, Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o Seguridad de Ingreso Suplementario.

De acuerdo con el censo de 2017, en Estados Unidos los hogares con mayores índice de pobreza tienen hasta 10 veces más probabilidades de no contar con un servicio de internet de banda ancha, en comparación con hogares de comunidades con ingresos mayores. Por ejemplo, en Palo Alto, California y Bethesda, Maryland, donde los índices de pobreza son muy bajos, apenas un 6 por ciento de los hogares no cuenta con una suscripción de internet de banda ancha por cable. Sin embargo, en ciudades como Trenton, Nueva Jersey, y Flint, Michigan, donde los índices de pobreza son superiores al promedio nacional, un 60 por ciento o más de los hogares no cuenta con conexión a Internet.

"Podría decirse que el Internet es la innovación tecnológica más importante de la historia y es inaceptable que vivamos en un país donde millones de familias y personas no tienen acceso a este recurso que puede cambiar sus vidas", comentó Cohen.

El programa de Internet Essentials incluye opciones para obtener capacitación digital gratuita mediante materiales impresos, en internet o en persona. Asimismo, es posible adquirir una computadora con conexión a Internet por menos de US$150, así como un servicio de conexión a internet por US$9.94 mensuales más impuestos.

En el sitio web podrás encontrar toda la información sobre cómo solicitar el servicio y qué se necesita para ser elegible al programa. Las personas que solo hablan español pueden comunicarse al 1-855-765-6995.

