Comcast ofrece canales premium gratis durante la cuarentena

Comcast

Xfinity de Comcast ofrece acceso gratuito a contenido educativo, de entretenimiento y de entrenamiento físico durante hasta el 19 de abril.

Los usuarios de Xfinity X1 y Flex podrán aprovechar esta oferta por tiempo limitado y acceder a los canales Showtime, Epix, CuriosityStream, History Vault, Grokker Yoga Fitness & Wellbeing, The Reading Corner y el canal para perros DogTV.

De acuerdo con Comcast, los usuarios pueden decir la palabra Free (gratis) utilizando el control remoto Voz X1, de Xfinity, para explorar el contenido gratuito.

Esta oferta incluye canales y servicios de video por suscripción, como: Afro, Aspire TV, Black News Channel, Brown Sugar, Impact Network, kweliTV, Revolt, The Africa Channel, TV One, CBeebies, Cinelatino, Cine Sony, Cinema Dinamita MX, Kanal D Drama, Kids Central en español, Pantaya, RCN Novelas, Universo, ViendoMovies, Vme Kids, y servicios internacionales como Filipino On Demand, Hi-Yah!, Kocowa y TV5Monde.

Como respuesta ante la crisis de COVID-19 y el confinamiento obligatorio, Comcast también hizo disponibles 2,000 horas gratis de programas y películas infantiles para los clientes de su servicio Xfinity on Demand. Asimsimo, ofreció de manera gratuita el programa Internet Essentials durante los primeros 60 días para los nuevos suscriptores y aumentó la velocidad de Internet para el servicio de Internet Essentials de 15/2 Mbps a 25/3Mbps para todos los clientes, nuevos y existentes.