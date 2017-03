Comcast, AT&T reafirman su compromiso a la privacidad

Comcast

Comcast y AT&T tomaron medidas el viernes para asegurarles a sus clientes de que no recolectan ni venden la información privada de sus usuarios.

Ambas compañías hicieron estas declaraciones apenas unos días después de que la Cámara de Representantes aprobó una resolución para evitar la entrada en efecto de reglamentos sobre la recolección de datos personales, emitidas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que hubiesen sido más estrictos.

El Senado aprobó la resolución la semana pasada y se espera que el Presidente Donald Trump la firme y apruebe en los próximos días.

La resolución permitirá que las proveedoras continúen compartiendo el historial de navegación y otros datos personales de sus clientes con los anunciantes, sin primero pedir su permiso. La FCC, bajo el mandato del ahora ex Presidente Barack Obama, en octubre promulgó reglamentos que hubieran requerido que las proveedoras de banda ancha obtuviesen el permiso previo de sus consumidores antes de poder compartir información "sensible" sobre ellos con anunciantes y otras compañías externas. Las reglas aún no habían entrado en vigencia.

Comcast y AT&T decidieron este viernes entrar al debate sobre la privacidad de los consumidores y la recolección de información. Las empresas dijeron que nunca han recolectado o vendido la información de sus clientes, y sólo lo han hecho con el permiso explícito del consumidor.

"No vendemos el historial de navegación individual de nuestros consumidores de banda ancha", escribió Gerard Lewis, un ejecutivo de Comcast. "No lo hicimos antes de que las reglas de la FCC fuesen adoptadas, y no tenemos planes de hacerlo ahora".

Lewis agregó que Comcast actualizará su política de privacidad para "aclarar y subrayar que, contrario a muchas declaraciones y reportes incorrectos, no vendemos el historial de navegación de nuestros consumidores a terceros y no compartimos información sensible a menos que nuestros consumidores opten de forma afirmativa a que eso ocurra".

Bob Quinn, el vicepresidente de asuntos legislativos para AT&T, ofreció una declaración similar, diciendo que la política de privacidad de su compañía es ahora igual que antes que la FCC haya emitido sus reglas.

Quinn dijo que es "rotundamente falso" que las acciones recientes del Congreso eliminarían todas las protecciones legales sobre el uso de la información del consumidor y argumentó que "algunas personas ignoran los hechos".

A pesar de estos comentarios, los defensores de los derechos del consumidor dice que los reglamentos de la FCC hubieran asegurado que los proveedores de Internet no pudiesen vender información sobres tus hábitos en línea a terceros como compañías de seguros.