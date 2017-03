Pixar acaba de revelar el afiche promocional de Coco, su película sobre un niño y aspirante a músico que se aventura al mundo de los muertos.

La película se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de diciembre y está dirigida por Lee Unkrich (Toy Story 2 y Toy Story 3) y Adrian Molina y cuenta con las voces de Gael García Bernal y Benjamin Bratt, entre otros.

"A pesar de tener una familia que hace generaciones prohibió la música, Miguel (voz de Anthony Gonzalez) sueña con convertirse en un músico profesional como su ídolo, Ernesto de la Cruz (voz de Benjamin Bratt). Desesperado por demostrar su talento, Miguel termina en el colorido mundo de los muertos. En el camino conoce al embaucador y encantador Héctor (Gael García Bernal). Juntos emprenden un viaje extraordinario para descubrir la historia real de la familia de Miguel", detalla Pixar en su sinopsis oficial de la película, inspirada en la celebración mexicana del Día de los Muertos.

Según la cuenta oficial de Unkrich en Twitter, la semana que viene podremos ver el primer tráiler de la película.

Excited to reveal Coco's new poster! FIRST TRAILER COMING NEXT WEEK! #PixarCoco opens in theaters this November! pic.twitter.com/7gPNYZNvSA