Colombia forma la 'camiseta humana' más grande de la historia

¡Un nuevo récord Guinness para Bucaramanga! Ayer los jugadores del @bucaramangaoficial, su cuerpo técnico y 2891 se unieron en la cancha Marte para formar la imagen de camiseta amarilla con el mayor número de personas 👏👕 @freskalecheoficial - El anterior récord lo tenía México, donde 363 personas se unieron en un centro comercial formando la camiseta de la selección ⚽ - Si formaste parte de este evento deja en los comentarios este emoji 👕