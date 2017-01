Foto de Josh Goldman/CNET

Una nueva correa inteligente quiere ayudarte a entender mejor a tu perrito, al detectar cambios en su humor. La correa inteligente Jagger & Lewis asegura que puede medir la actividad y bienestar de tu mascota. Imagínatelo como un Fitbit para tu perrito.

La correa viene equipada con un acelerómetro y giroscopio para medir movimiento, incluyendo cuando tu perro está comiendo, bebiendo o durmiendo. La correa incluye Wi-Fi y Bluetooth para cargar la información en el app móvil de la compañía. Los datos luego son analizados para determinar si tu perro anda estresado (paseándose de un lado al otro), posiblemente enfermo (si no bebe lo suficiente), o pudiera tener pulgas (en serio) o alergias (si se rasca mucho). Puedes revisar las actividades de tu perro y su bienestar mediante un tablero diario al estilo Fitbit.

Jagger & Lewis dijo que la correa ha sido probada con perros cuyo peso va de las cinco a las 100 libras. El app también puede ofrecer retroalimentación basándose en los datos de actividad de tu perro, tales como recomendaciones sobre alimentos y bebidas.

Como amante de los perros que soy, este producto me parece interesante, aunque probablemente no lo compraría. Puedo saber cómo se siente mi perro cuando estoy en casa basándome en su comportamiento, y He instalado una Nest Cam para monitorizarlo cuando estoy lejos. La compañía alegó que esto podría ser útil cuando mi perro esté con un cuidador o en una perrera, pero si no hay Wi-Fi disponible, igual tampoco podría tener acceso a los datos.

Además, está la cuestión del precio. La correa costará alrededor de US$200 cuando salga al mercado en Kickstarter el 24 de enero.

