Paul Sakuma

El cofundador de WhatsApp, Brian Acton, quien vendió la plataforma de mensajería a Facebook en 2014, instó a los estudiantes de la Universidad de Stanford a eliminar sus cuentas de Facebook, tras explicar los motivos por los que decidió vender su plataforma a Mark Zuckerberg en 2014.

La información recogida por Buzzfeed News, deja ver muy claramente la posición de Acton ante Facebook: "Les damos el poder. Esa es la parte mala. Compramos sus productos. Nos inscribimos en estos sitios Web. Hay que borrar Facebook, ¿verdad?".

Pero no es la primera vez que Acton insta a los usuarios a que borren sus perfiles en la red social. En marzo de 2018, Acton publicó un tuit desde su cuenta de Twitter con el mensaje: "It is time. #deletefacebook" ("Ya es hora. borren Facebook).

Acton también explicó los motivos que llevaron a vender WhatsApp a la compañía de Zuckerberg: "Tenía 50 empleados y tenía que pensar en ellos y en el dinero que ganarían con esta venta"."También tenía que pensar en nuestros inversionistas y en mi participación minoritaria. No tenía todo el poder para decir que no".

Acton habló de la falta de transparencia de Facebook y de su desacuerdo con Zuckerberg por intercambiar la privacidad de los usuarios con la empresas al permitir anuncios focalizados en su plataforma. Mientras, Facebook sigue en el punto de mira por sus malas prácticas con los datos de los usuarios algo que sin embargo, no le ha hecho perder usuarios a nivel mundial.