'Coco' le ganó a 'Justice League' durante fin de semana largo

Disney/Pixar

Coco llegó a la gran pantalla de Estados Unidos, y la dominó, al punto de ganarle a Justice League sin necesidad de armas ni súper poderes.

La historia tiene lugar en México y muestra con precisión las tradiciones del Día de Los Muertos. Según nuestra opinión tras verla en la gran pantalla, Coco explota muchos aspectos de la cultura mexicana que pondrán nostálgicos a quienes dejaron su país por cumplir el sueño americano.

Según The New York Times, Coco recaudó durante este fin de semana largo US$71 millones en Estados Unidos, en donde se colocó en el número uno con el 73 por ciento de la audiencia de más de 4,000 cines en los que se ha estado emitiendo.

Estos datos le convierten en la cuarta película que más ha recaudado en todos los tiempos durante el fin de semana largo de Acción de Gracias, según la fuente. Ese ranking lo encabezan Frozen con US$94 millones de recaudación, Moana con US$82 millones y Toy Story 3 con US$80 millones.

Desde luego para Coco es todo un logro este éxito en la gran pantalla, sobre todo si tenemos en consideración que es una historia enteramente mexicana, pero que puede gustar a todos los públicos.

"Grandes historias pueden venir de todas partes", dijo Dave Hollis, presidente de distribución de Walt Disney Studios a The New York Times.

Pixar

Según datos de comScore reportados por la fuente, la recaudación de Coco asciende a US$153.4 millones en todo el mundo. Pixar, productor de la película, no ha reportado cuánto le costó hacerla, pero típicamente suele gastarse un presupuesto de US$175 millones.

Mientras que la película en México ha obtenido el mayor récord de visualización de todos los tiempos, es importante destacar que aún no se estrena en los más importantes mercados europeos: España, Alemania y Francia, a donde llegará el próximo fin de semana.

Coco está de suerte, hasta el 15 de diciembre no se espera que ninguna película para niños o de índole familiar pueda hacerle sombra. Ese día se estrenará Star Wars: The Last Jedi.

