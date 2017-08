Disney Pixar

Con Coco Pixar se atreve a representar una festividad y una cultura que no conocía necesariamente en primera persona. La película, que se estrena en Estados Unidos el próximo 22 de noviembre, sigue la historia de Miguel, un niño apasionado por la música pero cuya familia no comparte su afición. Por una serie de circunstancias, Miguel acabará en la tierra de los muertos, reencontrándose con familiares fallecidos y conocerá al pícaro Héctor (cuya voz le presta el mexicano Gael García Bernal).

La película está ambientada en México durante el Día de los Muertos, la fiesta en la que los mexicanos rinden homenaje a sus familiares y amigos difuntos mediante ofrendas y altares que permiten que sus espíritus visiten el mundo de los vivos.

"Desde el primer momento en el que propuse la idea para esta película y John [Lasseter, director general creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios] estuvo de acuerdo con que podía ser el próximo título de Pixar, sabía que teníamos que hacerlo bien. Teníamos una gran responsabilidad", explicó el codirector de Coco Lee Unkrich en un encuentro con la prensa celebrado en la sede de los estudios de animación el pasado 3 de agosto.

Deborah Coleman/Pixar

"El origen de esta película viene de nuestro amor por México", contó a su vez el otro codirector de Coco Adrian Molina. "Tenemos mucha afinidad por la gente y la cultura de ese país. Queríamos compartirlo y crear una carta de amor a México".

A pesar de que la familia de Molina sea mexicana y él bromeara sobre haber recurrido a su madre cuando necesitaban asegurarse de que determinada cosa estuviera bien escrita en español, el equipo se preparó mediante la ayuda de consultores culturales como el artista Lalo Alcaraz, que en su momento fue muy crítico con Disney y su intento por tratar de patentar el término Día de los Muertos. Los cineastas recurrieron también a varios viajes de documentación en México.

"Queríamos experimentar México, la diversidad de la música, la comida y la cultura. Viajamos a lugares famosos por celebrar el Día de los Muertos de una forma única, como Oaxaca o Michoacán. Queríamos asegurarnos de que aquello que estábamos inventado estuviera formado a partir de la realidad y la forma en la que se celebra", dijo Unkrich, añadiendo que creía tener una comprensión y conocimiento de lo que era el Día de los Muertos hasta que empezaron a documentarse de verdad para esta película. "Me sorprendieron las diferencias de la celebración en distintas partes de México y ni siquiera eso, en pequeñas regiones, de pueblito a pueblito puedes encontrar tradiciones diferentes", confesó el veterano de Pixar y también director de filmes como Toy Story 2 y Toy Story 3.

Tradiciones mexicanas pero en inglés

Un cuidado por respetar las tradiciones mexicanas que no se mantiene tanto lingüísticamente. Y es que la película, en su versión original, será mayoritariamente en inglés y sólo con alguna interjección puntual en español.

"Hemos incluido parte del lenguaje en español en la historia porque forma una parte muy importante de la cultura y hay cierta lógica sobre cuándo usar español y cuándo usar inglés. Queríamos usar español siempre que el significado fuera evidente e, incluso si no lo hablas, pudieras entender qué quiere decir algo como 'mijo'", explicó Molina.

Los codirectores añadieron que en realidad trataron de usar tanto español como pudieron, como en la señalización de las calles y otros elementos contextualizadores que no impedirían seguir la historia al público que no entienda la lengua nativa de México. También se aseguraron de insistir en que la película se distribuirá doblada en español en el mercado hispanohablante, algo que hará que no resulte tan raro ver a Miguel hablando en inglés con su familia, por ejemplo.

Una celebración para todo el mundo

Y es que lo que en realidad quieren dejar claro Unkrich, Molina y su equipo, es la universalidad de esta historia que, a pesar de ser culturalmente muy específica, contiene un mensaje universal en cuanto a la celebración de la familia y la amistad. Algo que ha hecho que en Pixar hayan empezado a celebrar el Día de los Muertos con sus familias pero también a nivel empresarial.

"El año pasado hicimos una ofrenda muy grande y estoy seguro de que este año volveremos a hacerlo. Invitamos a la gente a que trajera fotografías de sus seres queridos. Desafortunadamente, también hemos perdido a algunos colegas a lo largo de los años y nos aseguramos de incluirlos. Teníamos a Steve Jobs el año pasado. Y es que, al final lo que queremos es que la gente vea esta película, vaya a casa y se haga su propia tradición", concluyó Unkrich.

Coco se estrena en México el 27 de octubre, en Estados Unidos el próximo 22 de noviembre y en España el 1 de diciembre. La película se presentará de forma oficial el 20 de octubre durante el Festival Internacional de Cine de Morelia.

