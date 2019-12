Televisores, audífonos y consolas: Los mejores regalos navideños de 2019

Este año hemos recolectado docenas de ideas de regalos tech en todas las categorías de productos. De hecho, las puedes ver todas en nuestra Guía de Compras Navideñas, categorizadas por precio y tipo de producto. Aquí, te presentamos nuestra selección definitiva de los mejores regalos tech para estas fiestas, avalada y recomendada por los editores de CNET y CNET en Español.

Angela Lang/CNET Cuando de teléfonos Android se trata, nuestro editor Juan Garzón recomienda toda la línea Samsung Galaxy S10 (Galaxy S10E, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus). César Salza, editor de CNET en Español, secunda esta opinión. "Son los celulares más completos del momento con un precio competitivo y con ofertas recurrentes". Lee más.

Sarah Tew/CNET Con un precio inicial de US$700, el iPhone 11 tiene un excelente modo nocturno en sus cámaras y un lente ultragran angular. El video es también fantástico. Tiene el mejor y más veloz procesador de Apple. Lee más.

Angela Lang/CNET El Note 10 Plus está hecho para personas que quieren lo mejor de Android. Tiene una excelente pantalla de 6.8 pulgadas, una batería que dura todo el día y excelentes cámaras. Juan Garzón dice que este teléfono de Samsung es excelente, pero recomendaría a su hermano menor, el Note 10, por tener especificaciones igual de buenas a menor precio. Lee más.

Lego En el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna qué mejor regalo que este hermoso set de Lego que reproduce el módulo el Águila y a los dos astronautas que pisaron el satélite de la Tierra: Buzz Aldrin y Lance Armstrong

Lego Este carro de Lego tienen un motor que se sale cuando el carro se estrella. Hay cuatro modelos en esta serie que se pueden combinar en pares para crear carros más grandes. Estos carros son perfectos para niños mayores de 7 años. Y, a diferencia de otros sets de Legos, estos son muy asequibles.

Angela Lang/CNET Hoy, los teléfonos están constantemente tratando de superarse unos a otros, con cámaras selfies que emergen, sensores de huellas integrados en la pantalla y varias cámaras traseras. El OnePlus 7 Pro tiene todas estas características, y además cuesta solo US$669 (por la configuración inicial de 6GB de RAM/128GB). El editor Juan Garzón recomienda este teléfono por ofrecer un diseño y desempeño de primera categoría a un precio razonable. Lee más.

Sarah Tew/CNET Sí, es casi imposible comprar un televisor ahora que no cuente ya con un montón de opciones de streaming. Pero si quieres actualizar tu viejo televisor HDTV para que cuente con apps y calidad de imagen 4K HDR, el Roku Streaming Stick Plus es tu mejor opción. Incluye control remoto, y añade todos los apps de streaming que querrás: Netflix, Hulu, Disney Plus y demás.

Tyler Lizenby/CNET La pequeña bocina inteligente Echo Dot viene con una pequeña y bienvenida mejora: un reloj digital. Tanto el editor en jefe de CNET en Español, Gabriel Sama, como el editor Juan Garzón recomiendan este dispositivo. "Echo Dot with Clock integra a Alexa, asistente virtual de Amazon, con toda su inteligencia, pero en la parte frontal encuentras un reloj digital en luces LED de color blanco", dice Juan. "Esas luces LED también sirven para ofrecer una cuenta regresiva o incluso la temperatura y las condiciones del clima donde vives con solo pedírselo a Alexa". Nuestra reportera Alejandra Ramos dice que el añadirle un reloj digital a esta útil bocina inteligente es un paso natural, lógico y atractivo. Lee nuestro análisis de la Echo Dot with Clock.

Disney Después de meses de mucha anticipación, el servicio de streaming Disney Plus llega el 12 de noviembre. El servicio te permite acceder todo el entretenimiento del universo Disney, lo que significa que podrás ver todo lo de Star Wars, Marvel, National Geographic, Pixar y todo lo clásico de Disney. El servicio cuesta US$7 al mes, y si lo pides por adelantado, US$70 al año (lo que sería US$5.83 al mes). Gonzalo Jiménez, colaborador de CNET en Español, recomienda regalar Disney Plus porque "el volumen de contenido es increíble. No solo tendrá películas de Marvel y Star Wars, sino también películas poco conocidas del estudio de los años 60 y 70 del siglo pasado, junto con algunas series animadas de grata memoria". Lee más sobre Disney Plus.

Por su parte, Patricia Puentes, la editora de redes sociales de CNET en Español y experta en cine y televisión, recomienda otros servicios de streaming. "No desesperes si estás pensando regalarle una suscripción a alguien que no es fan ni de Star Wars, ni de Marvel, ni tiene niños pequeños en casa. Tal vez Disney Plus no sea la mejor opción, pero siempre quedan HBO Now, Hulu, Netflix o la nueva Apple TV Plus", dice Patricia. Lee más sobre Apple TV Plus.

Por tercer año consecutivo, Patricia recomienda las bombillas inteligentes Philips Hue. "Cuando alguien me pregunta si puedo recomendarle algo para el hogar inteligente, mi respuesta es siempre unas bombillas inteligentes Philips Hue", dice Patricia. "Son facilísimas de instalar, puedes programarlas para que se enciendan o apaguen a una hora determinada. Y es perfecto llegar a una casa iluminada o 'despistar' a los ladrones potenciales dándoles la idea que hay alguien en casa. Además, simplemente funcionan".

Walmart Nuestra ajetreada reportera Alejandra Ramos se hace la vida más fácil con una licuadora Nutribullet, por lo cual la recomienda. "La NutriBullet es ideal para las personas que no les da tiempo desayunar o que no les gusta desayunar pesado", dice Ale. "Así que a la larga te ahorra dinero si es que terminas comprando comida en la calle y tiempo pues en menos de un minuto puedes tener tu smoothie".

Google Con una pantalla táctil de 7 pulgadas y una bocina muy capaz, la Nest Hub es una compañera ideal de cada cualquier habitación. La Nest Hub puede mostrar videos y recetas, controlar dispositivos compatibles con Google Home y contestar a varios comandos. El precio regular es de US$130, pero está frecuentemente en oferta por US$60. Lee más.

Google Nest Mini Mejor sonido y más inteligente Tyler Lizenby/CNET Los editores de CNET en Español recomiendan esta pequeña bocina inteligente por su mejor sonido y una Google Assistant con respuesta más rápida y natural. Lee nuestro análisis de la Google Nest Mini.

Sarah Tew/CNET Si quieres comprar un altavoz inteligente que tiene doble función, la Sonos One se puede configurar para funcionar con Alexa o Google Assistant. La Sonos One ofrece mejor calidad de sonido que sus rivales en el mismo rango de precio. La Sonos One es compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music, Pandora.

Sarah Tew/CNET La miniconsola Nintendo Switch Lite tiene todo lo necesario para jugar juegos de Switch, incluyendo una ranura para tarjeta microSD para guardar más juegos, carga Bluetooth y USB-C. Gabriel Sama, el editor en jefe de CNET en Español, dice que la Switch Lite ofrece todas las bondades de la Switch original pero en un cuerpo más compacto.

Joshua Goldman/CNET Cuando te estás moviendo a alta velocidad, nada supera a una cámara de acción para captar el momento. Esta cámara es el regalo perfecto para quienes aman los exteriores y viajan mucho. Rafael Carballo, colaborador de CNET en Español, recomienda la GoPro Hero 8 Black porque "es una cámara que te da muy buena calidad incluso aunque no sepas nada de cámaras y es fácil de llevar a donde sea y resistente". Lee más sobre la GoPro Hero 8 Black.

Sarah Tew/CNET El nuevo reloj inteligente de Samsung, Galaxy Watch Active 2 combina diferentes características del Galaxy Watch con el Galaxy Watch Active, y agrega nuevas funciones que incluyen la de electrocardiograma —y tiene la recomendación de nuestro editor Juan Garzón. Lee más sobre el Galaxy Watch Active 2.

Sarah Tew/CNET Rafael Carballo también recomienda el dron DJI Mavic Air que puede captar video en 4K y es tan pequeño que te lo puedes meter en el bolsillo. Cuesta US$850, pero a finales de noviembre podrías encontrar más ofertas. "El DJI Mavic es como un Ferrari", dice Rafa. "Aunque nunca hayas usado un dron (aunque no sepas manejar), solo de verlo lo quieres usar (todos quieren manejar un Ferrari)". Lee más.

Sarah Tew/CNET ¿Por qué esperar por la rumorada nueva generación de los AirPods cuando ya contamos con los excelentes WF-1000XM3s de Sony? Recomendamos muchos estos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido, y funcionan igual de bien con iPhone y teléfonos Android.

Juan Garzon / CNET César Salza recomienda regalar estos audífonos porque su diseño es "ideal para quienes desean escuchar música sin distracciones". Lee Galaxy Buds vs. AirPods.

Sarah Tew/CNET Por segundo año consecutivo, TCL se lleva un puesto en esta lista de los editores de CNET y CNET en Español. No encontrarás una mejor calidad de imagen a un precio menor que en el TCL 6 Series. El sistema Roku integrado significa que tienes acceso a Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Hulu y demás.

