CNET en Español: Siete años de historia y recuerdos

Angela Lang/CNET

CNET en Español cierra sus puertas, un proyecto que, creemos, tuvo un impacto en muchas personas. Debajo, varios de los creadores de este proyecto digital expresan lo que significó, para cada uno, el tiempo que colaboraron con el sitio Web. La lista está en estricto orden alfabético.

Claudia Cruz, reportera

"CNET en Español me dio la maravillosa oportunidad de informar sobre los productos y los temas controvertidos de la tecnología. Pero más allá, me trajo mucha gratificación conocer, interactuar y destacar el enorme talento de los latinos en Silicon Valley (y más allá). Esto nos ayudó a capturar la importante historia de cómo contribuimos a todos los segmentos de la tecnología (incluyendo el periodismo). El fabuloso y laborioso equipo de CNET en Español penetró las entrañas de las compañías más exclusivas y lo hizo con el profesionalismo que nuestra industria nos enseña y que el pueblo espera. Gracias al público por todo su apoyo y al equipo de CNET en Español por la amistad y los recuerdos".

Marta Franco, productora

"Llegué al equipo en 2013, cuando aún no había ni página, ni casi equipo. Junto a mis compañeros, que ya son familia, cuidamos a nuestro bebé CNET en Español hasta verlo crecer y convertirse en lo que es ahora, un sitio de referencia en el mundo de la tecnología en nuestro idioma. No siempre fue fácil, pero siempre fue divertido. CNET me ha permitido conocer a personas excepcionales, ver de cerca el futuro cuando todavía parecía ciencia ficción, probar los inventos más extraños y experimentar para encontrar la mejor manera de contárselo a nuestros seguidores. Ahora toca pasar página y empezar el siguiente capítulo, pero estos años siempre tendrán un huequito en mi corazón".

Érika García, redactora

"Para mí trabajar en CNET en Español supuso un crecimiento inmenso, tanto a nivel personal como profesional. Tuve la grandísima suerte de que me dejasen formar parte de un equipo de personas excepcionales. A pesar de que la mayoría estábamos en husos horarios distintos, de todos y cada uno aprendí cosas que me han ayudado a crecer en muchos aspectos de mi vida. Ojalá algún día volvamos a reunirnos".

Juan Garzón, editor

"CNET en Español comenzó como un sueño cumplido y se volvió un hogar para explorar y evaluar toda clase de tecnología, para ayudar a todos nuestros usuarios a tomar la mejor decisión de compra o simplemente conocer los avances que existen. Fueron más de 7 años en los que hubo constante cambio para definir lo que queríamos ser, aprovechar oportunidades y reaccionar a los retos. Vimos lágrimas, sonrisas, fuertes trasnochadas, cansancio, diversión y hasta vimos crecer las familias de muchos y así creció también la familia de CNET en Español. El sitio llega a su fin, pero las memorias serán siempre parte de mí y con esto creo que la familia de CNET en Español continuará no solo entre el equipo de trabajo, sino también con nuestra comunidad que con tanto esfuerzo comenzamos de cero. Estoy inmensamente agradecido con todos y espero compartir muchos más momentos con todos sea personalmente, WhatsApp o a través de mis redes sociales, porque igual la tecnología sigue y seguirá en mi sangre".

Tania González, editora de redes

"En el 2013 me enteré de que CNET iba a lanzar un sitio en español e inmediatamente supe que quería ser parte del proyecto, debido a mi pasión por la tecnología y el servicio que le brindaría a los hispanoparlantes de todo el mundo. No me equivoqué. Formar parte del equipo de CNET en Español ha sido un verdadero sueño hecho realidad. Tuve el privilegio de trabajar al lado de grandes profesionales que dejan para siempre su huella en la industria, además de contar con el apoyo de una audiencia apasionada y siempre presente. ¡Gracias por tanto y nos vemos en nuestra siguiente aventura!".

Vanessa Hand Orellana, editora

"Formar parte de CNET en Español ha sido una experiencia única y la que lanzó mi carrera como reportera de tecnología. Fui una de las primeras integrantes en unirse al equipo cuando ni siquiera existía la página Web. Entramos con el reto casi imposible de crear una biblioteca completa de (ya ni me acuerdo cuántas decenas) de videos de tecnología en cuestión de dos meses. Todavía recuerdo los nervios con los que llegaba a cada grabación y me temblaban hasta los pies cuando hablaba frente a cámara. Fue esta labor tan enorme y el afán de crear un producto de primera categoría para nuestra gente, que nos unió como equipo, como familia desde esos primeros momentos. CNET en Español ha sido el fruto de este trabajo en equipo que nos permitió hacer entre 7 (y luego 9) el trabajo que hacían 100 personas en CNET en inglés. Jamás olvidaré los casi 100 videos que entre tres hicimos durante nuestro primer CES. Y por más sudor, lágrimas y ampollas que dejamos en esos pasillos, fue una experiencia inolvidable y uno de los orgullos más grandes de mi carrera. De esos pininos frente y detrás de cámara fuimos creciendo juntos para convertirnos en autoridad de tecnología en español y, siete años más tarde, todavía me enfrentaría a cualquier batalla con este equipazo".

Gonzalo Jiménez, redactor

"CNET en Español no solo se erigió en el sitio al que había que ir en busca de información sobre tecnología, sino también en un medio de referencia en habla hispana y del que es un orgullo haber formado parte. Su cobertura de eventos es un ejemplo de cómo debe abordarse una noticia desde distintos ángulos. Aprendí muchísimo y siempre agradeceré la oportunidad de escribir allí sobre los temas que me apasionan".

Mariana Marcaletti, editora

"De CNET en Español me llevo en el corazón al gran equipo. Recordaré siempre las coberturas de eventos de la industria, estar en contacto con los cerebros más innovadores y experimentar en los más de 500 videos que produjimos con Marta y Erica --- amé ser parte incluso cuando a veces eso implicó nadar en agua helada, hundir teléfonos en un líquido pegajoso o agrandar mi rostro para probar funciones nuevas. También hubo espacio para reflexiones sobre la "humanidad" de los robots, para destacar mentes latinas y pensar sobre el futuro del mundo. Fue una experiencia increíble de aprendizaje de la que estoy muy agradecida".

Suan Pineda, editora

"He tenido la suerte de formar amistades de por vida en mi trayectoria profesional. CNET en Español no es la excepción. Más allá del compromiso con lo que hacemos, lo que distingue a CNET en Español para mí es el sentido de familia".

Patricia Puentes, editora de redes

"Con un equipo formado por gente de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, El Salvador, Panamá, República Dominicana y España trabajar en CNET en Español ha sido una manera de conocer muchas otras culturas. Además de aprender mucho de nuestra lengua y tratar de encontrar siempre la forma más estándar (pero igualmente idiosincrática) de decir algo para que se entendiera en el mayor número de países posibles. ¡No siempre ha sido fácil!

También han sido años de tratar de encontrar soluciones creativas para que la marca CNET en Español estuviera presente en redes sociales y para desarrollar la sección de cultura de nuestra publicación. Para CNET Pop he entrevistado a Will Smith, Cecilia Suárez o John David Washington; reseñado Hamilton, Captain Marvel o La casa de papel; y hasta he asistido (virtualmente) al Festival Internacional de Cine de Toronto".

Jován Pulgarín, redactor

"Trabajar en CNET fue un aprendizaje. Salí de mi zona de confort para trabajar con nuevas fuentes y enfoques que me eran ajenos. Afortunadamente conté con un grupo de expertos que me arropó y un editor, Gabriel Sama, que me ayudó a pulir cada artículo que publiqué. Luego de dos años en CNET, salgo mejor preparado, como periodista y como ser humano".

Alejandra Ramos, reportera

"El periodismo de tecnología es mi gran pasión y trabajar para CNET en Español fue un sueño hecho realidad. Agradezco mucho a todos los lectores que han seguido mi trabajo desde que estaba en México y, aunque este proyecto concluye, estoy segura que nos volveremos a encontrar. Fue un gran honor formar parte del equipo de CNET en Español y le agradezco a todos mis colegas por sus enseñanzas pues, sin duda, han hecho de mí una mejor periodista y persona. Gracias a todos por acompañarme en esta etapa y nos leemos muy pronto".

César Salza, editor

"Trabajar en CNET en Español fue un sueño hecho realidad. Siempre había leído CNET y cuando descubrí la versión en español fue amor a primera vista. Como periodista especializado en tecnología, fue una gran experiencia colaborar primero desde España y luego formar parte a tiempo completo del equipo en San Francisco, Estados Unidos. Este ha sido un viaje increíble, una oportunidad única en la que pude desarrollar mis dotes creativos no solo en la redacción, sino también en la creación de todo tipo de contenidos digitales, siendo hoy en día mi especialización la producción de videos. Gracias CNET en Español, por un viaje increíble que me sumergió en la cultura de Silicon Valley, y en el que crecí profesionalmente. Trabajar en CNET en Español fue un sueño hecho realidad, y ahora me toca buscar mi siguiente aventura. ¡Gracias a todos por seguirnos!".

Gabriel Sama, editor

"Todos los proyectos que he lanzado en mi vida, que ya suman unos cuantos, han sido una historia de amor, y CNET en Español no fue la excepción. Es imposible hacer este trabajo sin pasión y sin estar un poco loco, como un amante perdido (¿de qué otra forma puede uno lanzar un sitio Web en seis semanas si no es usando esa energía?). Sin duda, lo mejor de esta publicación fue ver, todos los días, la capacidad y el esfuerzo de todos los que hicieron parte. Si pudiera embotellar ese talento y entusiasmo, sería millonario. Gracias a todos ellos, de todo corazón. Ellos saben a quiénes me refiero. También, fue un placer servirlos a todos ustedes, queridos lectores, y no puedo esperar para volver a hacerlo, porque ustedes fueron parte fundamental de este romance de siete años. ¡Que viva por siempre CNET en Español!".