CNET en Español: Gracias por todo y ¡hasta la próxima!

El 19 de septiembre de 2013, un grupo de profesionales lanzamos CNET en Español, la versión en castellano de la mítica marca CNET, líder mundial en noticias de tecnología y análisis de productos. Como el primer empleado editorial del proyecto, me tocó contratar a los demás, y al poco tiempo se unirían Laura Martínez, Vanessa Hand Orellana, Erica Argueta, Marta Franco, Claudia Cruz, Juan Garzón, Tania González y Suan Pineda. Tania fue reemplazada por Patricia Puentes, Vanessa por Mariana Marcaletti y Marta por Jason Outenreath (las tres se pasaron a otros puestos y a carreras sobresalientes dentro de CNET).

También, con el tiempo, se unieron varios colaboradores externos, igualmente valiosos: Óscar Gutiérrez, Gonzalo Jiménez, Mariana Carreño King, César Salza, Óscar Díaz, Antonio Ruiz Camacho, Claudia Sandoval, Jován Pulgarín, Érika García, Rafael Carballo y Jorge Cornejo. Años después, César vendría a San Francisco a sustituir a Mariana. Tuvimos, además, tres practicantes: Carolina Builes, Juliana Zapata y Alejandra Ramos. Posteriormente, Ale se mudó a San Francisco para sustituir a Claudia cuando ella se fue a trabajar a una universidad en Nevada.

Todos aportaron contribuciones inconmensurables durante los siete años de vida del sitio Web, y fueron clave de su éxito.

Ahora, esta etapa CNET en Español llega hasta a su fin.

Aunque, en lo personal, quisiera ver hacia adelante e imaginarme el futuro maravilloso que nos espera a todos los que fuimos parte del proyecto, también vale la pena hacer un breve recuento del inmenso esfuerzo de todos, y del placer y honor que fue servir a nuestra audiencia en todos los países de habla hispana.

Siete años, por ejemplo, es justo el ciclo típico de lanzamiento de las consolas de videojuegos. En 2013 cubrimos cabalmente la llegada de la Xbox One y la PlayStation 4. Nos vamos con la Xbox Series X y la PlayStation 5 (y sus versiones digitales) tocándonos a la puerta.

Igualmente, comenzamos nuestra existencia con la cobertura de los iPhone 5S y 5C, y la terminamos con los cuatro iPhone 12 de 2020. Hace siete años solo podíamos soñar con teléfonos tan poderosos como los actuales, y aun menos con dispositivos con tres o cuatro cámaras en la espalda. Por cierto, el día que lanzamos el sitio la acción de Apple cerró en US$16.50. Hace unos días, el 15 de octubre, su precio fue de US$115. Hace siete años tampoco imaginamos que la gigante de la manzana, empresa que cubrimos sin respiro de la mano de Óscar y otros miembros del equipo, llegaría a tener una cotización de mercado de más de US$2 billones.

En estos años, también, cubrimos siete ferias CES en vivo y en directo desde Las Vegas, incluyendo la de 2020, que se salvó por nada de cerrar por la pandemia del coronavirus. Fuimos muchas veces a Barcelona para las novedades y anuncios de Mobile World Congress y cubrimos todos los eventos relevantes en Silicon Valley (donde la mayoría del equipo estuvo basado) como Google I/O, WWDC, F8, Oculus Connect y muchos otros más.

Vimos algunas tendencias despegar (como la inteligencia artificial) y otras estancarse (como la realidad virtual). Cuando comenzamos, las gafas Google Glass eran de las innovaciones más llamativas; hoy son un pie de página, y material para bromas. En el transcurso conocimos dos versiones de las HoloLens de Microsoft, y las prometidas gafas de Magic Leap, ambas identificadas como de "realidad mixta". Aunque esas promesas aún no se cumplen, los próximos años apuntan a más innovaciones en estos sectores, e incluso para el futuro inmediato se esperan unas gafas de realidad aumentada de Apple.

Además, analizamos los productos de infinidad de empresas, como Samsung, Huawei, Fitbit, Microsoft, Amazon, Google, GoPro, Motorola, LG, DJI y la propia Apple, entre muchas más. Cuando vimos la luz en 2013, de hecho, los líderes en el naciente segmento de los wearables eran Pebble y Jawbone, dos empresas que han cerrado sus puertas desde entonces.

Incluso, nos tocó escribir de la compra de WhatsApp por parte de Facebook y, años después, del escándalo de Cambridge Analytica que tanto asedió a la gigante de las redes sociales. Entre nuestras tareas estuvo explicar todos estos conflictos, además de muchos otros detalles y realidades de la industria de la tecnología a través del análisis, comentario e investigación de nuestros expertos. Cuando Alejandra tomó la responsabilidad de cubrir las empresas de redes sociales, incluyendo el enredado acuerdo de Tik Tok, no soltó prenda.

Y cuando llegamos al mundo, Netflix no había lanzado ninguna serie original en español: luego llegó Club de Cuervos y muchas series más, y competidores como Amazon Prime, Hulu, Apple TV Plus y Disney Plus, entre otros. Además de cubrir a las empresas, también hallamos tiempo para traerles reseñas de series y películas y noticias del entretenimiento geek de la mano de Gonzalo, Jován y Patricia, y contribuciones de todo el equipo (incluso Jason, nuestro editor de video, escribió algunas). Suan, Laura y Rafael editaron todo esos textos -- cada uno -- con ojo de halcón y precisión de águila. Para los fans de Star Wars, por ejemplo, pudimos cubrir las tres últimas películas de la saga de los Skywalker Rogue One con Diego Luna y hasta The Mandalorian en Disney Plus.

En siete años publicamos miles de noticias, análisis de productos, reseñas, galerías, entrevistas, reportajes y videos (Juan estima que escribió 600 análisis de todo tipo de gadgets; y muchos más entre Óscar, Érika y César -- y, también, Vanessa y Mariana, quienes también crearon cientos de videos para el sitio y YouTube, donde al final sumamos más de 337,000 suscriptores). Todas y cada una de estas piezas de contenido tuvieron un mismo objetivo: cumplir con el privilegio de servirlos e informarlos a ustedes, queridos lectores, un honor que nos llenó de orgullo hasta el último momento. De paso, recogimos algunos premios en el camino -- gracias al excelente trabajo de Erica, Jason, César, Marta y Claudia, entre otros -- pero eso en nada se compara al privilegio de comunicarnos con ustedes diariamente. Cada persona que pasó por esta redacción aportó algo, día a día y mes a mes con ese objetivo único: informarlos sobre lo mejor de la tecnología y el entretenimiento.

Si bien se cierra este ciclo profesional y editorial para nosotros, esperamos que muy pronto nos podamos volver a encontrar. Será un placer volver a compartir con todos ustedes de todos estos temas que nos apasionan. Hagamos un trato.

¡Gracias por leernos, seguirnos, vernos, criticarnos, festejarnos y exigirnos estos siete años! Hasta la próxima.

