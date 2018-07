The Clone Wars: razones por las que Disney revive la serie de Star Wars

Quizás la mayor sorpresa que emergió de la Comic-Con 2018 de San Diego, fue el anuncio de Disney de revivir la serie animada Star Wars: The Clone Wars, para lanzarla en su futura plataforma de streaming en 2019.

Disney producirá 12 nuevos episodios, que equivalen a la séptima temporada (la sexta se emitió solo por Netflix, en 2014). La medida es inusual, pues la serie culminó en 2014, han pasado cuatro años desde entonces a la fecha del anuncio. De hecho, Disney produjo otra serie en el ínter, Star Wars Rebels, lo que indica que Lucasfilm había decidido pasar la página.

Los fanáticos pudieron ver algunas escenas de la nueva temporada en el panel organizado por Lucasfilm en la Comic-Con de San Diego. Allí se mostró un tráiler de los nuevos episodios (además de información sobre la serie), que culmina con la etiqueta #CloneWarsSaved.

¿Por qué revivir esta serie ahora, si dejó de estar al aire en 2014? Disney hizo el anuncio en el medio de un panel que celebraba el décimo aniversario de este programa de dibujos animados. He ahí la clave: ha transcurrido una década desde su lanzamiento pero acontecimientos y personajes introducidos en la serie han reaparecido recientemente en las películas Rogue One y Solo, así como en la serie Star Wars Rebels.

Para muchos, The Clone Wars (2008-2014) representa lo que buscan los fanáticos en Star Wars. Así que aquí hemos enumerado algunas de las razones por las que vale la pena revivir la serie en 2019. Como Sean Keane escribió en CNET: "La serie dejó una marca inconfundible en la franquicia".

1. Hizo honor al título

Para ser una saga llamada Star Wars, la verdad es que las películas tratan poco de la guerra y más, en realidad, de la familia Skywalker: desde el ascenso y caída de Anakin, su transformación en Darth Vader, y finalmente su redención a través de su hijo Luke, quien se convierte en caballero Jedi y ayuda a derrotar al Imperio.

Pero The Clone Wars es una serie sobre la guerra. La serie cuenta el conflicto entre las fuerzas de la República, lideradas por el Canciller Palpatine, contra los ejércitos de la Confederación de Sistemas Independientes (conocidos como los Separatistas), conducidos por el Conde Dooku. Lo que complica todo es que Palpatine y Dooku son ambos Señores Sith, cuya intención es destruir a los caballeros Jedi.

La guerra es mostrada con realismo a través de campañas militares, grandes batallas, el tedio entre los combates, las víctimas civiles, las alianzas políticas necesarias para mover ejércitos, las traiciones y resentimientos de quienes han sufrido en carne propia las batallas. En The Clone Wars no siempre ganan los buenos (la República) y a veces los triunfos de los malos (los Separatistas) son amargos. Con la serie, el universo Star Wars se expandió realmente.

2. Historias de largo aliento

La estructura de The Clone Wars es admirable. Cada temporada tiene un gran tema central, pero cada historia pequeña se narraba en dos episodios, de manera que el primero de los dos solía concluir en un cliffhanger o final de suspenso. Hay personajes recurrentes y tramas que requieren de varios capítulos para ser contadas. Esto logra que los espectadores se involucren emocionalmente con la historia que The Clone Wars cuenta.

De hecho, la serie empezó siendo una serie algo básica, con una línea clara entre héroes y villanos, sin matices; pero a medida que avanzaron las temporadas, estas diferencias se volvieron menos definidas, con personajes más complejos y menos esquemáticos. Y las similitudes con situaciones políticas de la vida real también lucieron más notorias.

Lucasfilm

3. Ahsoka Tano

Ahsoka Tano es un personaje introducido en la serie: la padawan de Anakin Skywalker, asignada a él para que el joven maestro Jedi la entrenase. En cierta manera, vemos The Clones Wars a través de los ojos de Ahsoka, pues ella empieza como una aprendiz inexperta, impulsiva y valiente, a quien la guerra va enseñando duras lecciones. Y la serie concluye, literalmente, con su decepción y abandono de la Orden Jedi.

Su popularidad es tal que Ahsoka Tano apareció, ya adulta, en Star Wars Rebels; y hay quienes abogan porque el personaje reciba su propia película, lo que por ahora luce una posibilidad remota. Lucasfilm está consciente de ello, al punto que Ahsoka Tano aparecerá en la nueva temporada de The Clone Wars en 2019.

4. Villanos de todo tipo

Además de figuras como Darth Sidious, Count Dooku, el General Grievous y Maul (no llamado ya Darth Maul), que son villanos vistos en las películas de la saga, The Clone Wars introdujo a algunos villanos de temer, astutos y con muchas habilidades, que derrotan en muchas ocasiones a los protagonistas.

A diferencia de las precuelas, The Clone Wars revela que la galaxia es un sitio peligroso, pues la amenaza no proviene solamente de los Separatistas sino de un amplio grupo de delincuentes, piratas, caza recompensas y asesinos que operan con libertad en muchos planetas.

Entre los más populares está el caza recompensas Cad Bane; la asesina Asajj Ventress, protegida y entrenada por Dooku, pero que termina con deseos de vengarse de este Señor del Sith; Savage Opress, el doble de poderoso y diestro que Maul; la asesina y caza recompensas Aurra Sing; Pong Krell, un caballero Jedi desalmado que trata a los soldados con absoluta crueldad. En fin, la lista es larga y explica por qué la acción en The Clone Wars casi nunca decae.

Sus villanos son tan memorables que uno de ellos hizo un cameo en el final de Solo: A Star Wars Story y no podría haber aparecido si no fuese por lo que ocurre a ese personaje en la serie animada.

5. Personajes secundarios

Si bien los protagonistas de The Clone Wars son Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano y Padme Amidala, la serie expandió el mundo de personajes, dándoles a algunos de ellos protagonismo en muchos episodios. El caso más notorio son los soldados clones, héroes en varios capítulos. O personajes como Saw Guerrera, interpretado por Forest Whitaker en Rogue One: A Star Wars Story (2016), figura que apareció originalmente en The Clone Wars, como un guerrero anti separatista que termina radicalizándose y convirtiéndose casi en un terrorista.

6. El genio creador

El corazón de The Clone Wars es David Filoni, showrunner de la serie y una de las figuras más respetadas en el área creativa de Star Wars. Filoni también creó las series animadas Star Wars Rebels y Forces of Destiny. Obtuvo un premio Saturn, que concede la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Hollywood por su trabajo en Star Wars Rebels. Y Disney le ha encomendado que supervise todos los futuros proyectos de dibujos animados de Lucasfilm Animation.

En The Clone Wars hubo episodios que rindieron tributo a la película Seven Samurai (1954), de Akira Kurosawa; así como homenajes a varios géneros cinematográficos, como las películas de monstruos gigantescos (Godzilla), zombies, westerns y filmes de espías.

7. Otra cara de la Fuerza

Algunas de las ideas sobre la Fuerza, tal como las expresa Luke Skywalker (Mark Hamill) en Star Wars: The Last Jedi (2017), tienen su origen en The Clone Wars. El concepto del equilibrio entre la luz y el lado oscuro es explorado en algunos episodios. En la serie se explora una realidad etérea llamada Mortis, habitado por tres seres inteligentes: el Hijo (que representa el aspecto destructivo de Mortis), la Hija (que simboliza la creación) y el Padre (que mantiene el equilibrio entre sus hijos).

En este reino, Anakin, Ahsoka y Obi-Wan tienen visiones de su futuro. En Mortis también se explica la teoría del "Elegido", que ha de restablecer el equilibrio en la Fuerza. En otro episodio Yoda aprende allí cómo Qui-Gon Jinn (con la voz aportada en inglés por Liam Neeson) se convirtió en un fantasma de la Fuerza. Estas revelaciones no se han mostrado en las películas, de allí que muchos fanáticos de Star Wars disfruten tanto The Clone Wars.

La séptima temporada de The Clone Wars se estrenará en 2019 (aún si fecha definitiva) en la futura plataforma de streaming de Disney. Las seis temporadas están disponibles streaming en Netflix (salvo en España, donde solo pueden verse las dos primeras) y en Amazon.

