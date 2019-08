¿Eres cliente de T-Mobile?: Qué pasará con tu plan a raíz de la fusión con Sprint

Ilustración por Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A finales de julio el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión de T-Mobile con Sprint, por lo que, una vez que se concrete el acuerdo, los clientes de Sprint pasarán a formar parte de T-Mobile.

Según lo estipulado en la fusión, Sprint dejará de existir y será absorbida por T-Mobile, mientras que Dish entrará al mercado de la industria telefónica como la cuarta operadora nacional tras adquirir las empresas de prepago de Sprint y espectro inalámbrico, además de que podrá utilizar la red de T-Mobile durante siete años, en lo que desarrolla su propia red.

La fusión aún no es definitiva ya que enfrenta varias impugnaciones jurídicas en algunos estados, por lo que la unión entre T-Mobile y Sprint podría tardar más tiempo de lo esperado o incluso podría no concluirse —aunque es poco probable. Suceda o no, hay que estar preparados para los efectos que pudiera tener el acuerdo y, por ello, te explicamos los pormenores de esta fusión y resolvemos algunas de las preguntas más comunes de los usuarios.

¿Subirán los precios de los planes?

Según el compromiso que ambas compañías realizaron ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), los nuevos planes de T-Mobile ofrecerán los mismos o mejores precios. T-Mobile también aseguró que no aumentará los precios por un lapso de tres años después de que se concrete la fusión.

Por su parte, Maribel López, de la firma de investigación Lopez Research, dijo que no está convencida de que bajarán los precios, pero sospecha que seguirán siendo los mismos.

¿Qué beneficios obtengo a raíz de esta fusión?

La principal promesa de esta fusión es la red 5G, ya que gracias a la fusión de ambas operadoras se pretende ofrecer una mejor cobertura en cuanto a velocidad y capacidad, particularmente en zonas rurales.

Esto será posible gracias a que T-Mobile es dueño de una importante cantidad del espectro de baja frecuencia (que es excelente para cubrir largas distancias) y bandas de superalta frecuencia (las cuales ofrecen más velocidad y capacidad, pero a rangos de distancia menores), mientras que Sprint tiene espectro de banda media, que se ubica justo entre las otras dos.

Esto sumado al compromiso con la FCC de mantener los precios accesibles. "La competencia resultará en precios más bajos para los estadounidenses", dijo Mike Sievert, director de operaciones de T-Mobile. "Probablemente resulte en precios más bajos en todos los ámbitos".

¿Por qué varios estados se oponen?

Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión y el presidente de la FCC, Ajit Pai, recomendó que se llevara a cabo, 16 estados impusieron una demanda para frenar la fusión. El juicio tiene fecha para el 9 de diciembre de 2019. Sin embargo, tanto Sprint como T-Mobile ya iniciaron negociaciones con los 16 fiscales de estado aunque no se sabe cuál fue su respuesta, según información de Fox Business.

Además de las demandas estatales, varios senadores hicieron un llamado a la FCC para que abra un periodo de comentarios públicos sobre la fusión entre Sprint y T-Mobile, así como para postergar la votación, que finalizaría en septiembre. Los senadores, de los cuales hay varios candidatos presidenciales demócratas, alegan que aunque Dish entraría como cuarta operadora, no cuenta con la infraestructura suficiente para competir.

Los senadores expresaron que les preocupaba el impacto de la fusión para los consumidores, la competencia y el interés público. Sin embargo, como lo reportó The Verge, esto sucedió antes de que el Departamento de Justicia llegara a un acuerdo con T-Mobile y Sprint en donde Boost Mobile, pasaría a manos de Dish, generando así una cuarta operadora telefónica que reemplazaría a Sprint.

¿Cuándo podría concretarse la fusión?

De acuerdo con Jennifer Rie, analista de inteligencia para Bloomberg, T-Mobile y Sprint están en su derecho de cerrar el acuerdo una vez que la FCC lo apruebe. Este proceso ya dio un primer paso hacia el consenso cuando el 14 de agosto, Ajit Pai votó a favor y pidió a sus colegas emitir sus votos, iniciando así un periodo de deliberaciones a puerta cerrada que podrían durar hasta fines de septiembre. Al momento, el acuerdo cuenta con tres votos a favor y dos más están por emitirse.

¿Qué promesas le hizo T-Mobile a la FCC?

T-Mobile negoció con la FCC y prometió cobertura 5G para todo el país. Según los planes acordados, en los primeros tres años (después de haber finalizado la fusión) se contará con cobertura 5G para el 97 por ciento de la población en Estados Unidos y en seis años la cobertura será de un 99 por ciento. Asimismo, garantizó la implementación de la red 5G en comunidades rurales, garantizó que el 90 por ciento de las personas contarán con una velocidad mínima de 100Mbps y prometió que sustituirá la conexión por cable por banda ancha inalámbrica en los hogares.