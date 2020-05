Clientes de Xfinity tendrán acceso a series y películas gratis

Comcast

Comcast anunció que del 11 al 17 de mayo se llevará a cabo la Semana de Watchathon, la cual le dará a los clientes de Xfinity acceso gratuito a programas y películas, incluyendo series originales de Hulu, Pantaya, STARZ, Epix y SHOWTIME. La programación gratuita estará disponible en las plataformas X1, Flex y Xfinity Stream.

"La Semana de Watchathon permite a los clientes disfrutar de un acceso gratis a las mejores series y películas que no han tenido la posibilidad de ver y de las que todos hablan, sin ningún compromiso", dijo Rebecca Heap, vicepresidenta sénior de video y entretenimiento de Comcast, en un comunicado de prensa.

Comcast indicó que a diferencia de otras ediciones de la Semana de Watchathon, los clientes de X1 podrán sintonizar un canal especial en el que encontrarán programación gratuita de diversos proveedores curada por el equipo de editores de Xfinity.

En total, más de 10,000 series y películas de más de 70 canales y servicios de streaming estarán disponibles durante la Semana de Watchathon. Por ejemplo, entre las series originales de Hulu está Castle Rock, Dollface, The Handmaid's Tale, High Fidelity, Little Fires Everywhere, Ramy y Shrill; de EPIX estarán disponibles títulos como Godfather of Harlem y Belgravia; las series de STARZ Outlander, Power y Hightown también estarán disponibles, así como el drama Billions de SHOWTIME. Además, los clientes de Xfinity pueden disfrutar del servicio por streaming de NBCUniversal, Peacock.

"Con tantos clientes que todavía están en sus hogares, no solo hemos observado un aumento del 50 por ciento en el consumo de Xfinity On Demand en distintos géneros de programación como drama, comedia y reality, sino que también notamos otras tendencias interesantes, como un crecimiento superior al 10 por ciento en comandos de voz vinculados al descubrimiento de contenido como 'qué mirar' y 'sorpréndeme'", dijo Heap.

Comcast dijo que los clientes de X1 podrán acceder a la programación mediante el comando de voz "Watchathon" al utilizar el control remoto de Xfinity o mediante las recomendaciones del equipo editorial que se actualizarán diariamente. La compañía también indicó que la disponibilidad de contenido puede variar entre las plataformas de Xfinity.