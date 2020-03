Cirque du Soleil abre sus contenidos para pasar la cuarentena

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Bajo el lema "Mantengámonos conectados" y la etiqueta #CirqueConnect, el Cirque du Soleil creó una plataforma para que las personas que cumplen la cuarentena por el coronavirus en el mundo disfruten, gratis, de sus contenidos.

"En estos momentos en que las medidas para combatir el coronavirus (COVID-19) han suspendido la posibilidad de experimentar en vivo, Cirque du Soleil ha querido acercar sus contenidos para que sus seguidores puedan disfrutarlos desde la comodidad de sus hogares", dice el comunicado de la empresa, publicado este 27 de marzo.

Entre las opciones que ofrece, la empresa informó que estrenará un especial de 60 minutos, con los mejores momentos de tres espectáculos: Kurius - Cabinet of Curiosities, O y Luzia. En el comunicado se afirma que estos shows tendrán "ángulos nunca antes vistos, que sólo se pueden experimentar en la pantalla del televisor".

En la página Web, Cirque du Soleil explica que la iniciativa va más allá de mostrar sus espectáculos: "Incluso puedes ejercitar el #CirqueWay, aprender nuevas técnicas de maquillaje, sumergirte en la realidad virtual o sorprender a tus hijos con videos únicos creados para ellos".

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Parte de esta oferta son tutoriales para entrenar, que llevan el nombre de "Cirque it Out" y "Color Me Cirque", siguiendo los consejos de artistas de Cirque du Soleil. Los profesionales también enseñarán técnicas de maquillaje.

"Ahora más que nunca, nuestros fans necesitan la distracción que trae el espectáculo, un descanso del caos. Queremos contribuir por nuestra parte a hacer llegar un poco de alegría, aunque sea en la distancia", aseguró Sheila Morin, directora de mercadeo de Cirque du Soleil Entertainment Group.