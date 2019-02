Las 5 películas más esperadas por la taquilla en 2019

El 2019 se las trae. Este año se van a estrenar películas de algunos de los superhéroes más esperados, pero al mismo tiempo viejas franquicias reviven, mientras que nuevas versiones de filmes de tu niñez cobran vida ahora con más efectos computarizados que nunca. Este es el Top 5 de películas pop que más esperamos este año.

Sony Pictures

Men in Black International

Fecha de estreno: 14 de junio de 2019



Actores principales: Chris Hemsworth, Tessa Thompson



Director: F. Garay Gray



Men In Black International es la última adaptación de Los Hombres de Negro, cuyas tres ediciones anteriores fueron protagonizadas por Will Smith y Tommy Lee Jones. En esta ocasión Chris Hemsworth, el actor que encarna a Thor, y Tessa Thompson, recordada por su personaje de Valkyrie, son los protagonistas de una película cuyo tráiler no nos ha encantado.

Han pasado siete años desde Men in Black 3, por lo cual esperamos que cuando el filme llegue a la gran pantalla cumpla la promesa de ser una película tan buena como las protagonizadas por el Príncipe de Bel-Air.

Pixar

Toy Story 4

Fecha de estreno: 21 de junio de 2019



Director: Josh Cooley



Toy Story 4 es la nueva entrega de los juguetes parlanchines más populares de la televisión. El primer episodio de esta saga llegó a la gran pantalla en 1995, y desde entonces Buzz Lightyear y Woddy no han parado de hacerse famosos.

Sitios de crítica de cine como Metacritic han mantenido la puntuación por encima de los 90 puntos en casi todos los episodios, por lo cual esperamos que la nueva entrega sea tan buena como la anterior. El tráiler nos deja ver un nuevo personaje, que te mostramos en nuestro video del Top 5.

Lucasfilm

Star Wars Episodio IX

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2019



Actores principales: Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac



Director: J.J Abrams

En la tercera posición tenemos a Star Wars Episodio IX, una película que llegará en medio de una gran decepción entre los amantes de la Guerra de las Galaxias, debido al naufragio de la película Han Solo.

Disney ha decidido cambiar por completo su estrategia y según filtraciones habría cancelado otras historias paralelas como la de Boba Fett, el mítico cazarrecompensas contratado por Darth Vader. Nuestras esperanzas para pensar que este episodio será genial se centran sobre todo en que J.J Abrams, director del Episodio VII - El Despertar de la Fuerza es el encargado de dirigir también la nueva historia que se estrenará a tiempo para Navidad.

Chuck Zlotnick

Captain Marvel

Fecha de estreno: 8 de marzo de 2019



Actores principales: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Gemma Chan



Director: Anna Boden, Ryan Fleck

Captain Marvel, una de las superheroínas más poderosas del universo Marvel por fin estrena su propia película, y aunque DC Comics le ganó en esto con Wonder Woman, lo cierto es que hemos dejado este filme en la segunda posición más por la emoción que nos genera el de la primera que porque la consideremos una mala película.

Estamos seguros de que Brie Larson, conocida por United States of Tara y Room, hará un buen papel interpretando a la heroína que tiene que salvar al mundo en Avengers: Endgame.

GIF por Alexandra Able/CNET

Avengers: Endgame

Fecha de estreno: 26 de abril de 2019



Actores principales: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth



Director: Anthony Russo, Joe Russo

En la posición número uno de las películas de la cultura pop que más esperamos en 2019 tenemos Avengers: Endgame. Esta es la película que continúa los sucesos de Avengers: Infinity War, en la que Thanos se hizo con un gran poder, y logró derrotar a muchos de tus héroes favoritos.

La Capitana Marvel tendrá mucho que ver en este nuevo filme, cuyo tráiler ya nos deja ver que será una historia en principio desesperanzadora, pero que cobrará fuerza y volverá a la vida a quienes desaparecieron en el último episodio. Esta película también está señalada como la de transición, entre una vieja ola de superhéores que está por jubilarse, y de nuevos personajes que comenzarán a cobrar más fuerza.

Y como cinco no eran suficientes, tenemos algunas menciones especiales que esperamos este año, como Joker con Joaquin Phoenix, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino e incluso otras de dibujos animados como Detective Pikachu o la nueva edición de Dumbo.