Cinco cosas que debes saber antes de comprar un nuevo router en 2020

Tyler Lizenby/CNET

Si estás buscando tener más potencia en tu red doméstica, un nuevo router Wi-Fi podría ser la solución. El problema es que comprar una versión más moderna puede ser muy confuso. ¿Qué significa toda la jerga técnica? ¿Cuán veloz debe ser? ¿Vale la pena gastar más en un router de malla multipunto, o en uno compatible con la nueva versión de Wi-Fi, llamada Wi-Fi 6?

Primero que nada, no te abrumes. Es cierto que hay muchas especificaciones y detalles técnicos relacionados con las redes inalámbricas, pero si solo estás buscando un router confiable por el que no tengas que preocuparte, basta con comprender algunos puntos clave esenciales. Esto es lo que debes saber antes de concentrarte en el tema de la compra.

Las clasificaciones de velocidad son una tontería

He escrito sobre esto antes, pero vale la pena repetirlo: las clasificaciones de velocidad que verás en las cajas de los routers mientras paseas por el pasillo de la tienda no tienen sentido.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Me refiero a códigos como "AC1200" y "AX6000". Las letras indican qué versión de Wi-Fi admite el router: "AC" para Wi-Fi 5 o 802.11ac y "AX" para Wi-Fi 6, también conocido como 802.11ax. Los números te dan una idea aproximada de las velocidades combinadas de cada una de las bandas del router, por lo general de 2,4 y 5 GHz, y tal vez una segunda banda de 5 GHz si se trata de un router tribanda.

El problema es que solo puedes conectarte a una de esas bandas a la vez. Cuando sumas sus velocidades máximas, el resultado es una cifra muy inflada que no representa las velocidades que realmente experimentarás. Si se trata de un router de malla tribanda que utiliza esa tercera banda como conexión dedicada entre el router y sus extensores, entonces las velocidades de esa banda no se aplican directamente a las conexiones de tu dispositivo.

Para empeorar las cosas, esas velocidades máximas de las cajas son en realidad máximos teóricos derivados de pruebas de laboratorio de los fabricantes, que no tienen en cuenta factores del mundo real tales como la distancia, los obstáculos físicos o la congestión de la red. Incluso a corta distancia, tu conexión real será mucho más lenta.

Nada de eso impide a los fabricantes usar esas clasificaciones de velocidad para describir la rapidez de sus productos. Por ejemplo, se podría afirmar que el hipotético router AX6000 admite velocidades de hasta 6,000 Mbps, lo cual no tiene sentido. Un router solo es tan rápido como su banda más rápida. No te dejes engañar.

Tu proveedor fija el límite de velocidad

Toma en cuenta que no importa cuán rápido sea tu router, tu velocidad de conexión solo será tan rápida como lo permita el plan de tu proveedor de servicios de Internet. Si pagas por una velocidad de descarga de, por ejemplo, 100 Mbps, esa es la velocidad máxima a la que tu router transmitirá datos desde la nube. Y punto.

Esta es una limitación importante actualmente. En nuestras pruebas de velocidad máxima, vemos que un número creciente de routers pueden alcanzar cómodamente velocidades de 1,000 Mbps o más, pero, dado que la velocidad promedio actual de banda ancha fija en Estados Unidos es de poco más de 100 Mbps (o menos, si tu proveedor limita tu velocidad de conexión), pocos de nosotros podemos esperar navegar por la Web a esas velocidades en un futuro cercano.

Eso no quiere decir que los routers rápidos no valgan la pena. Actualizar a un punto de acceso más rápido y potente puede ayudarte a aprovechar al máximo tu conexión a Internet, en especial cuando te conectas a distancia. Por ello, antes de comprar, asegúrate de revisar esta nota para tener una idea de los routers específicos que podrían convenir más a tu hogar. Constantemente probamos nuevos modelos y actualizamos nuestras recomendaciones con nuevos datos de pruebas.

Chris Monroe/CNET

Wi-Fi 6 ya está aquí, pero aún es demasiado pronto

Wi-Fi 6 es la versión más nueva y rápida de Wi-Fi, y es la razón principal por la que estamos comenzando a ver tantos routers nuevos capaces de alcanzar con facilidad velocidades que se miden en gigabits. Puedes leer más sobre cómo funciona el nuevo y veloz estándar en este artículo sobre Wi-Fi 6, pero lo esencial es que permite que tu router envíe más información de manera más eficiente a varios dispositivos a la vez.

Este año, hay disponibles todo tipo de routers nuevos compatibles con Wi-Fi 6, incluidos algunos que cuestan mucho menos de lo que cabría esperar, pero aún hay relativamente pocos dispositivos que funcionen con Wi-Fi 6 fuera de modelos emblemáticos como el iPhone 11 y el Samsung Galaxy S10. Toma en cuenta que Wi-Fi 6 es compatible con versiones anteriores de Wi-Fi, por lo que aún funcionará con tus dispositivos existentes. Sin embargo, no los hará más rápidos, porque esos dispositivos antiguos no son compatibles con las nuevas funciones de Wi-Fi 6.

Con el tiempo, comenzaremos a ver compatibilidad con Wi-Fi 6 en dispositivos de streaming, tabletas, aparatos inteligentes para el hogar y otros dispositivos cliente comunes. A medida que llenes tu hogar con dispositivos como esos, tendrá más sentido contar con un router Wi-Fi 6 (más aún si las velocidades que ofrecen los proveedores de servicios de Internet también aumentan en los próximos años). Por ahora, sin embargo, es más un producto que te permitirá estar listo para el futuro que uno imprescindible.

Steve Conaway/CNET

No te olvides de la cobertura

Por lo general, cuando hablamos de routers nos fijamos en las velocidades, pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, solo hay dos velocidades de Wi-Fi que importan: "suficientemente rápida" y "no suficientemente rápida". Después de todo, tener una conexión increíblemente rápida en la misma habitación donde se encuentra tu router es excelente, pero no lo es tanto si no logras obtener una señal fuerte cuando estás tratando de ver un maratón nocturno de Netflix en tu habitación en el otro extremo de la casa.

Por ello, lo más importante que puedes hacer para mejorar tu red doméstica es cambiar tu router independiente de un solo punto a un sistema de malla expandible que utiliza múltiples dispositivos para difundir mejor una señal rápida en toda tu casa. Por lo general, los sistemas de malla no alcanzan velocidades máximas tan altas como las de un router de un solo punto, pero lo compensan proporcionándote Wi-Fi de una velocidad "suficientemente rápida" en todos los rincones de tu hogar.

En los últimos años, pasar a un router de tecnología de malla ha sido costoso: la mayoría de los precios se inician en alrededor de US$300 o incluso US$500. Afortunadamente, eso está empezando a cambiar gracias al reciente ingreso de nuevos sistemas de malla de segunda generación que cuestan mucho menos que los anteriores.

Actualmente, probar estos sistemas es una de mis principales prioridades en lo que se refiere a Wi-Fi. Ya he encontrado un par de opciones buenas, incluidas algunas configuraciones para múltiples dispositivos que puedes comprar por menos de US$200. Y, si estás dispuesto a gastar más, hay algo más que vale la pena considerar:

El sistema de malla y Wi-Fi 6 pueden ser una gran combinación

¿Recuerdas que dije que aún es un poco temprano para pasarte a la tecnología Wi-Fi 6, ya que relativamente pocos dispositivos admiten el nuevo estándar? Pues bien, hay una excepción que está empezando a surgir: las configuraciones de malla de Wi-Fi 6.

Y la razón es muy simple: en una configuración de malla, múltiples dispositivos emiten señales por todo tu hogar. Si los dispositivos en esa configuración de malla son compatibles con Wi-Fi 6, podrán mover esos datos de manera más rápida y eficiente. En el mejor de los casos, eso significa que cerca de los dispositivos satélites del sistema obtendrás velocidades casi tan rápidas como las que obtienes cuando estás cerca del router, y eso funciona incluso si no tienes ni un solo dispositivo compatible con Wi-Fi 6 en tu hogar.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Eso es exactamente lo que pude comprobar con el Netgear Orbi 6, un sistema de malla lanzado recientemente totalmente compatible con Wi-Fi 6. En mi casa, con una conexión a Internet de 300 Mbps, tuve velocidades promedio de 289 Mbps en toda la casa. Las velocidades casi no se redujeron cuando realicé pruebas desde las habitaciones más alejadas del router.

Esto en gran medida se debe al hecho de que el Orbi 6 es un sistema tribanda que incluye dos bandas separadas de 5 GHz, una de las cuales utiliza una banda backhaul (de retorno) dedicada para transmisiones entre el router y sus satélites. Sin embargo, este enfoque tribanda no es barato: el Orbi 6 cuesta US$700 por una configuración de dos piezas.

Dicho esto, este año saldrán a la venta una serie de nuevos sistemas de malla compatibles con Wi-Fi 6, incluidas varias opciones de doble banda que están dejando de lado la banda backhaul dedicada para poder reducir su precio. Uno de estos sistemas, de TP-Link, llegará al mercado a un precio de solo US$190 por una configuración de dos piezas, durante el primer semestre de este año. Dudo que alguno de estos sistemas sea tan impresionante como el Orbi 6, pero lo sabré mejor una vez que haya tenido la oportunidad de probarlos. Si alguno de ellos puede ofrecer una mejora significativa en velocidad y cobertura a un precio atractivo, ten por seguro que te lo haré saber por este medio.