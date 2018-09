Cierra el estudio Telltale Games, creadora del videojuego 'The Walking Dead'

Telltale Games

Después de que surgieron algunos reportes de que Telltale Games estaba despidiendo a sus empleados, CNET puede confirmar que el estudio de videojuegos cerrará sus puertas y que sólo mantendrá un equipo indispensable de personas para "cumplir con las obligaciones de la compañía hacia su junta directiva y socios".

Reconocida por desarrollar videojuegos episódicos, donde las decisiones que tomes en un episodio afectará el próximo, como los títulos The Walking Dead, Batman, Minecraft Story Mode y The Wolf Among Us, Telltale pudo atraer grandes marcas como Game of Thrones, Back to the Future y Guardians of the Galaxy usando la misma fórmula. En estos momentos trabajaba en un juego de <em>Stranger Things</em> para Netflix.

La empresa le dijo a CNET que cerraba por "desafíos insuperables".

"Lanzamos algunos de nuestros mejores títulos este año y recibimos una gran cantidad de comentarios positivos, pero al fin y al cabo, eso no se tradujo en ventas", dijo la empresa.

Aunque el cofundador y expresidente ejecutivo Kevin Bruner demandó a la empresa a principios de este año, también dio su adiós en su blog. "Elegimos aventurarnos hacia donde otros no se atrevían a ir, y encontramos cierto éxito en el camino. Se necesitó mucha visión, suerte, fuerza de voluntad, trabajo en equipo, talento y días y noches muy largos para llegar allí, pero siempre habrá valido la pena", escribió.