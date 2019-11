Científicos encuentran la garra de un dinosaurio de hace más de 110 millones de años

Stephen Poropat/Museums Victoria

En la formación geológica de 107 millones de años conocida como Eumeralla, en Australia, fueron encontrados varios huesos, incluida una garra de 8 pulgadas (20 centímetros), que apuntan al descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio carnívoro. El raro hallazgo ha intrigado a los paleontólogos ya que los huesos se ven casi idénticos a los de una especie descubierta previamente que vivió unos 10 millones de años después, a miles de millas al norte del lugar.

El descubrimiento, publicado en el periódico Journal of Vertebrate Paleontology, incluye dos dientes, dos garras, un hueso de tobillo y un hueso del cuello que pertenecen a un grupo de dinosaurios terópodos —aquellos que incluyen bestias como el Tiranosaurio Rex— conocidos como megarraptóridos. El descubrimiento se suma a los cientos de fósiles que han sido desenterrados en Eric the Red West (ERTW), una zona al suroeste de Melbourne, en Australia, pero es en particular emocionante debido a la semejanza con las especies conocidas como Australovenator wintonensis.

"Todos estos huesos, salvo la vértebra, pueden compararse con los del Australovenator wintonensis y todos parecen ser similares", explica Stephen Poropat, paleontólogo de la Universidad de Swinburne y autor principal del estudio.

La notable semejanza representa un enigma para los investigadores, ya que el Australovenator wintonensis fue descubierto en Queensland, una región a miles de millas al norte de ERTW. Aquellos huesos datan de hace 95 millones de años, lo que significa que hay una brecha de 10 millones de años entre ambos hallazgos fósiles.

"Es posible que hayamos encontrado huesos de individuos subadultos del Australvenator, pero es más probable que estemos tratando con una especie diferente", dice Poropat. "Tener una especie de dinosaurio que dure más de 10 millones de años sería extraordinario, aunque no imposible".

Quizá el descubrimiento más impresionante es la sorprendente garra de 8 pulgadas. Poropat explica que esta forma única —la cual probablemente te parezca familiar si viste la película Jurassic Park— es casi idéntica a la garra de megarraptóridos encontrados en otras regiones, incluso el Megaraptor, un terópodo descubierto en Argentina con una garra de casi 13 pulgadas.

En tanto que solo hay unos fragmentos del fósil disponibles actualmente, no ha recibido un nombre oficial o algún tipo de identificador por el momento. Sin embargo, en Eric the Red West se han encontrado fósiles espectaculares en el pasado y Poropat espera que haya más huesos de terópodo y se encuentren en un futuro. Habrá otra expedición al sitio en noviembre.

"Todos los depósitos representan ríos profundos y de flujo bastante rápido, por lo que no esperamos encontrar el esqueleto completo de un animal terrestre, pero podríamos tener algo de suerte", concluye Poropat.